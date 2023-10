Paul McCartney fête son 12e anniversaire de mariage avec sa femme, Nancy Shevell

Paul McCartney et sa femme, Nancy Shevell, ont fêté 12 ans de mariage.

L’ancienne star des Beatles a publié sur Instagram lundi (9 octobre 2023) un hommage à celle qui partage sa vie afin de marquer l’événement.

«Joyeux anniversaire à ma charmante épouse, Nancy», a écrit le musicien britannique de 81 ans à côté d’une photo de lui et de sa femme, âgée de 63 ans. La légende de la musique a ajouté: «Passons un excellent anniversaire».

Les fans ont inondé la section des commentaires de messages de félicitations pour le couple. L’un d’entre eux a écrit: «Félicitations à ce couple heureux. Vous avez l’air au top». Un autre a commenté: «Joyeux anniversaire à mon Beatle préféré et à sa femme.»

L’artiste de Here Comes the Sun et la femme d’affaires se sont rencontrés en 2007. Ils se sont mariés quatre ans plus tard, en 2011, à Londres.

Paul McCartney a été marié à Linda McCartney de 1969 jusqu’à son décès, en 1998. Ils ont eu quatre enfants ensemble, Stella, Heather, James et Mary. Il a ensuite épousé Heather Mills en 2002, mais ils ont divorcé en 2008. Ensemble, ils ont une fille prénommée Beatrice.

Quant à Nancy Shevell, elle a un fils, Arlen, né de son précédent mariage avec Bruce Blakeman.