Procès pour viols du Canadien Peter Nygard: un «monstre» qui piégeait ses victimes, dénonce une plaignante

Une invitation à une fête ou à un concert qui tourne au cauchemar: les plaignantes du procès pour viol de l’ex-magnat canadien de la mode, Peter Nygard, racontent comment elles ont été piégées par un «monstre».

«C’est la chose la plus tragique qui me soit arrivée», a lâché mardi l’une d’entre elles qui était mineure au moment des faits qu’elle dénonce.

Le millionnaire de 82 ans a plaidé non coupable des cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef de séquestration à l’ouverture de son procès, fin septembre.

Cette femme, aujourd’hui âgée de 35 ans et dont l’identité est sous interdiction de publication, a expliqué qu’elle avait été invitée à une fête dans les locaux de l’entreprise Nygard International par un homme avec lequel elle avait une liaison.

Mais à son arrivée dans l’immeuble de Toronto, elle découvre que seul Peter Nygard et autre femme sont présents. Elle est emmenée dans une pièce «feutrée aux couleurs foncées» dans laquelle se trouvait un lit.

Peu après lui avoir proposé à boire puis lui avoir parlé de son jet privé et de sa propriété aux Bahamas, Peter Nygard se jette sur elle, raconte-t-elle.

AFP

«Peter s’est battu avec moi et a enlevé ma jupe et ma petite culotte», a-t-elle expliqué tandis que l’autre homme l’exhortait à «se laisser faire». «Je sentais que je n’avais pas vraiment le choix», a affirmé la plaignante, se disant «apeurée» et «confuse».

La semaine dernière, la première plaignante à témoigner avait déclaré avoir été attirée dans les locaux de la compagnie de Peter Nygard par une promesse de visite.

«Il était à califourchon sur mes jambes et il a commencé à retirer mes vêtements», a-t-elle affirmé en larmes au jury, selon CBC/Radio-Canada, décrivant «un monstre».

«Il est devenu comme une autre personne», a déclaré la femme, mais immédiatement après, Nygard est «revenu à ses affaires, comme si rien ne s’était passé».

Selon elle, Peter Nygard possédait une cinquantaine de boîtes de préservatifs dans le placard de la chambre où son agression s’est produite.

Ce procès à Toronto est le premier d’une série au Canada et aux États-Unis. Le designer de mode est en effet accusé de dizaines de crimes sexuels sur plusieurs décennies dans les deux pays.