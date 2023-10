Quel est l’impact du conflit sur le prix à la pompe?

La hausse du prix à la pompe qui est prévue jeudi n’a pas de lien avec le conflit en Israël, selon le président du groupe «Canadiens pour l’énergie abordable».

Le prix du litre d'essence à Montréal devrait se chiffrer à 1,64$.

De plus, malgré ce conflit, il précise que les Québécois ne devraient pas subir de conséquences financières dans les prochains jours.

«Je ne crois pas que l’on va voir, d’ici la semaine prochaine, une augmentation des prix à la pompe [en lien avec la guerre]. La seule augmentation que l’on va voir c’est un 2¢ le litre à partir de jeudi (...) C’est parce que la semaine passée, nous avons vu une chute qui était trop rapide et cette hausse va venir stabiliser les prix», mentionne Dan McTeague, président du groupe Canadiens pour l’énergie abordable.

Cependant, si l’Iran apporte son soutien au groupe Terroristes Hamas, il pourrait y avoir des conséquences à long terme.

«L’Iran vient d’annoncer qu’il a le potentiel d’exporter jusqu’à quatre millions de barils par jour. L’an passé, c’était deux millions de barils par jour. Si l’on voit un lien entre le Hamas et le régime en Iran, c’est tout à fait possible que les États-Unis et d’autres pays vont mettre en vigueur des sanctions contre l’Iran et cela est un scénario qui pourrait avoir une répercussion sur le prix à la pompe», précise-t-il.

Cet expert rappelle toutefois que l’Iran produit seulement 3% de la production mondiale.

Voyez ces explications dans la vidéo ci-dessus.