Rangers : le sort d’Alexis Lafrenière en suspens

Blessé au haut du corps, l’attaquant Alexis Lafrenière pourrait bien se retrouver au sein du troisième trio des Rangers de New York pour entamer la saison.

Le Québécois n’a convaincu personne durant le camp d’entraînement, obtenant une mention d’aide en quatre matchs hors-concours et attirant les regards par son intensité discutable sur la patinoire. S’il a joué à l’aile droite de la deuxième ligne au cours du calendrier présaison, il risque de renouer avec le flanc gauche du troisième trio, car l’instructeur-chef Peter Laviolette envisage d’utiliser Will Cuylle à sa place dans le top 6.

Si le pilote refuse de promettre quoi que ce soit, tout est possible dans le cas de Lafrenière, le premier choix du repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey.

«Tout dépendra de ce qui arrivera dans les jours à venir, a-t-il déclaré au quotidien "New York Post". Je pense qu’il sera correct, peu importe si c’est à gauche ou à droite. Je crois que ce sont des gars capables de jouer des deux côtés. Nous tenterons d’organiser des exercices pour ceux montrant qu’ils peuvent évoluer sur divers côtés de la glace.»

S’il faut se fier à la séance de dimanche, le numéro 13 des Blueshirts risque bien de manger quelque peu son pain noir. Habitué à jouer à la droite, Cuylle a évolué en compagnie d’Artemi Panarin et de Filip Chytil.

«J’attendrai de voir comment ça se présente en termes de santé pour certains, mais je pense qu’il a disputé un très bon camp, a estimé Laviolette au sujet de la recrue. En raison de l’absence de joueurs, vous regardez la formation et il vous faut rassembler les pièces afin de combler les trous. Ainsi, il a obtenu une opportunité à droite et il a bien paru à l’entraînement.»

Les Rangers commenceront la campagne en visitant les Sabres de Buffalo, jeudi.