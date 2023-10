Ricardo Trogi tourne la comédie «1995», son 4e film autobiographique

Le cinéaste Ricardo Trogi a amorcé mardi le tournage de la comédie 1995, le quatrième film inspiré de sa jeunesse.

Faisant suite aux populaires 1981, 1987 et 1991, 1995 relatera les péripéties du cinéaste (incarné une fois de plus par l’acteur Jean-Carl Boucher), alors qu’il faisait ses débuts comme réalisateur en participant à l’édition 1994-1995 de La course destination monde. Âgé de 24 ans, le jeune Ricardo doutait alors de son avenir en tant qu’artiste.

Le film se concentrera sur une étape particulière de la course, alors que Ricardo rencontre plusieurs difficultés en tentant de réaliser un reportage de 4 minutes sur l’excision, en Égypte.

«J’ai choisi de raconter ce segment-là parce que c’est un des moments les plus drôles de ma course», nous avait confié Trogi en juillet 2021, au moment de la sortie de son film Le guide de la famille parfaite.

Le tournage de 1995 se déroulera jusqu’au 12 décembre à Montréal et à Québec dans un premier temps, puis au Maroc et au Népal. En plus de Jean-Carl Boucher, le film mettra en vedette Sandrine Bisson, Claudio Colangelo, Shadi Janho, Rose Adam, Myriam Gaboury, et Mickaël Gouin.

Le film 1995 prendra l’affiche à l’été 2024.