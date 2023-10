Saoule, intoxiquée et voiture volée: une collectionneuse d’infractions pincée pour avoir grillé un feu rouge

Arrêtée initialement pour avoir simplement grillé un feu rouge, une conductrice française aurait collectionné les infractions dimanche en prenant le volant non seulement saoule et intoxiquée, mais également sans permis à bord d’un véhicule volé.

«Elle [circulait] à vive allure et [avant de franchir] un feu rouge. [De là, elle] [a multiplié] les infractions au Code de la route», a relaté une source policière au média français 76actu lundi.

Dans la soirée dimanche, les policiers auraient interpellé une trentenaire qui venait de griller un feu rouge tandis qu’elle circulait à bord d’une Golf noire à Rouen, dans le nord de la France.

Mais au lieu de s’arrêter, la femme de 36 ans aurait d’abord appuyé sur le champignon pour tenter de fuir les agents, avant de se résigner à arrêter un peu plus loin, selon le média français.

C’est alors que les agents auraient constaté que la femme roulait malgré la suspension de son permis de conduire. Elle était également ivre, avec 1,2 gramme d’alcool dans le sang et aurait testé positive au cannabis.

Qui plus est, la conductrice circulait à bord d’un véhicule volé à son ex-conjoint, qu’elle venait de lui dérober devant le frère de ce dernier, en percutant son véhicule et celui d’un autre ami dans sa fuite.

«Elle a failli nous percuter avec ma femme et ma fille», aurait alors ajouté le frère aux agents, toujours selon la source policière à 76actu.

La collectionneuse d’infractions a été mise en état d’arrestation et devra répondre à des accusations d’infraction au Code de la route, de refus d’obtempérer, de conduite sous alcool et stupéfiants et de vol.