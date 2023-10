Un Beauceron achète une église 1$ pour y faire pousser des légumes et aider les gens dans le besoin

Un entrepreneur devenu millionnaire à la retraite réussit à convaincre le milieu financier de la Beauce d’investir 1,2 M$ pour faire pousser des légumes dans une église.

«Faut que le monde mange des légumes, pis Moisson Beauce n’en a pas assez, de légumes», résume Jean Champagne.

Le cofondateur de l’entreprise Portes Patio Résiver - le genre de gars incapable de rester assis - est retraité depuis 2019. Il s’est lancé dans l’aide alimentaire en 2020 en fondant l’organisme Cultiver pour Partager.

L’objectif était de faire pousser de la nourriture pour mieux la donner. Ça fonctionne déjà bien, mais aujourd’hui, son projet passe à la prochaine étape.

Cultiver pour Partager vient d’acheter l’église de Saint-Alfred pour la somme symbolique de 1$. Grâce à un investissement de 1,2 M$, le plancher va être renforcé, de l’équipement de manutention, de nettoyage et d’emballage de légumes sera installé et une serre intérieure, une serre extérieure et une chambre froide seront construites.

«Il y a beaucoup de monde qui a embarqué dans le projet, entre autres 10 entrepreneurs de la région qui ont chacun mis 25 000$», raconte fièrement M. Champagne.

Ce chef d’entreprise indépendant de fortune n’a pas mis plus d’argent que les 10 autres dans le projet, mais il y a mis son cœur et sa sueur.

Il a aussi convaincu Desjardins de mettre 250 000$, ce qui a mené Québec à débloquer 500 000$.

Une affaire de famille

Sa fille, Marie Champagne, est directrice de Moisson Beauce. «Mon père et ma mère ont toujours été dans le communautaire, même quand ils travaillaient», raconte la femme de 36 ans.

C’est elle qui va utiliser les nouveaux locaux, car la chambre froide, pièce maîtresse du projet, va occuper plus de la moitié de l’église.

«Ça va me permettre d’avoir des légumes frais à l’année», résume-t-elle. Dans le cas de la patate, par exemple, elle n’a plus rien en janvier, présentement.

Moisson Beauce répond à 12 500 demandes d’aide alimentaire par mois, actuellement, une forte hausse par rapport aux dernières années.

«On ne va pas nourrir plus de gens grâce à ce projet, mais la qualité de nos paniers va monter en flèche», assure la directrice. Et ce, pendant toute l’année.

Amen

Son père, croyant et fou de joie à l’idée de faire vivre Cultiver pour Partager dans une église, est d’un enthousiasme contagieux.

«Imaginez. On va faire pousser cinq fois plus de légumes. On va avoir presque trois fois plus d’espace pour les entreposer. J’ai hâte qu’on commence les travaux», lance-t-il.

Justement, les premiers coups de marteau auront lieu dès cet automne. L’église devrait être devenue un potager-usine au plus tard à l’été 2024.

La chambre froide sera prête pour la prochaine saison des récoltes. «Il y a quelque chose de poétique à utiliser une église pour nourrir les gens», ne peut s’empêcher d’ajouter Marie Champagne.