Une guerre d’extermination menée contre le peuple juif

L’attaque lancée le 7 octobre à l’aube par le Hamas contre Israël relève de la barbarie pure et simple.

Les terroristes qui sont entrés en Israël pour y abattre des civils, souvent dans leurs propres maisons, pour violer les femmes et pour capturer des otages n’ont respecté aucune de lois de la guerre.

Ils étaient et sont encore animés par une furie meurtrière et un objectif clair: détruire Israël et anéantir le peuple juif – les deux se confondent aujourd’hui.

Écoutez la rencontre Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 10 h 30 via QUB radio :

Anéantissement

Il s’agit d’une offensive relevant de l’entreprise exterminationniste. Les Juifs se font abattre, du simple fait qu’ils sont Juifs. Il s’agit de nouveaux pogroms.

Pourtant, plusieurs se ferment les yeux. Ils veulent voir dans les boucheries du Hamas un soulèvement des Palestiniens. Le massacre des enfants par les terroristes islamistes serait une forme d’autodéfense tragique, celle d’un peuple n’ayant plus d’autre moyen d’agir pour sortir de l’étau dans lequel il s’est laissé enfermer par ses dirigeants.

C’est du délire.

Ceux qui manifestent, dans le présent contexte, en soutien au Hamas se rendent moralement complices du pire. Ils ne soutiennent pas le peuple palestinien, mais ceux qui détournent sa cause et la souillent.

Qu’ils se ressaisissent.

Est-ce à dire que la politique israélienne est sans reproches?

Certainement pas. Mais ils sont trop nombreux à prendre prétexte de la critique du présent gouvernement israélien pour contester la légitimité même de l’État d’Israël, comme si les Juifs n’avaient pas droit à leur État national.

Faut-il souhaiter une solution à deux États? Évidemment.

AFP

Tragique

Est-ce que cela exigera de faire preuve d’imagination politique? Absolument.

Est-ce que cela passera, comme le disait récemment l’historien Georges Bensoussan, par des transferts de populations? Très probablement.

Est-ce envisageable à court terme? Malheureusement pas.

Pour l’instant, Israël doit se défendre contre ses agresseurs. Il en a le droit et le devoir.