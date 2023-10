Vacances à la montagne : explorez Vancouver et Whistler grâce à ce nouveau vol direct

Grâce à un nouveau vol direct offert au départ de l'Aéroport international Jean Lesage de Québec, il n’aura jamais été aussi facile de combiner la visite de Vancouver et de Whistler lors d’un voyage haut en couleur !

Bonne nouvelle pour les amateurs de ski en quête d’adrénaline, de poudreuse et de beaux paysages : Air Canada propose désormais des vols directs de Québec vers Vancouver trois fois par semaine, tout au long de la saison hivernale.

Entourée de montagnes et bordée par l’océan Pacifique, Vancouver est une ville vibrante qui vous réserve de magnifiques découvertes culturelles et gourmandes. À moins de deux heures de route de Vancouver, Whistler vous invite à repousser vos limites et à vivre des expériences de classe mondiale sur ses deux montagnes.

Voici donc quelques recommandations pour profiter pleinement de ces deux destinations lors d’un séjour hivernal :

Vancouver : votre camp de base pour l’avant ou l’après-ski

Dès votre arrivée à l’Aéroport International de Vancouver, vous serez charmé par son atmosphère électrisante. Un court trajet de Skytrain vous mènera en plein cœur de la ville, avec vue sur les montagnes et l'océan qui entoure le centre-ville.

Mais tout d’abord, posez vos valises à l’hôtel et partez explorer les quartiers colorés de la ville, à commencer par le quartier historique Gastown avec ses beaux édifices victoriens, en poursuivant par Chinatown et le quartier branché, Yaletown. De là, vous pourrez rejoindre Granville Island et son immense Marché Public couvert propice à de savoureuses découvertes gourmandes.

Si la nature commence déjà à vous appeler, prenez la direction de Stanley Park, le poumon vert de la ville, pour profiter d’une magnifique promenade au bord de l’eau sur le Seawall, le plus long sentier ininterrompu au monde au bord de l’eau, qui vous offrira une vue imprenable sur l’océan, les montagnes et les toits de la ville.

Et pour faire grimper le niveau d’adrénaline, cap sur North Vancouver où vous pourrez marcher à travers la forêt humide et traverser le fameux Pont Suspendu de Capilano pendant le festival Canyon Lights, avant d’aller à Grouse Mountain pour admirer la vue étincelante sur la ville depuis le Peak of Vancouver.

Selon vos envies, profitez également de ce séjour pour explorer les nombreux musées de la ville ou vibrer au rythme de performances sportives épatantes au Rogers Arena et au BC Place Stadium.

Vous êtes plutôt du type fin gourmet ? Vancouver est reconnue pour sa scène culinaire effervescente notamment pour ses restaurants étoilés Michelin, comme le St. Lawrence, dont le chef est québécois, et le Masayoshi et ses sushis qui comblent de bonheur les yeux comme les papilles. De plus, si vous voyagez entre le 17 janvier et le 4 février 2024, vous ne voudrez pas manquer la prochaine édition du Dine Out Vancouver Festival, qui célèbrera la gastronomie en grand à travers les institutions gourmandes de la ville.

Whistler : votre terrain de jeu de prédilection pour vivre des sensations fortes

À moins de deux heures de route de Vancouver, Whistler vous offre un accès privilégié à ses deux montagnes d’exception et un monde de possibilités pour les adeptes de plein air, les foodies et les voyageurs en quête de moments uniques.

En plus de dévaler les pentes de Whistler Blackcomb, le plus grand centre de ski à deux sommets en Amérique du Nord, vous pourrez vivre des expériences culinaires de renommée mondiale, magasiner dans les boutiques du village, vous détendre dans les bains thérapeutiques du spa, vous offrir un voyage en hauteur dans la télécabine PEAK 2 PEAK et vous laisser envoûter par une ambiance festive à la tombée de la nuit.

Petit paradis hivernal, Whistler est aussi une destination reconnue pour ses activités variées qui se tiennent en plein cœur de la nature comme dans les airs. Héli-ski, initiation à la luge et au bobsleigh, tyrolienne, traîneau à chiens, sortie en motoneige, patinage sur glace ou glissade sur tube... les possibilités sont pratiquement infinies !

Pour pouvoir profiter pleinement des belles conditions de neige, et ce, au meilleur prix, on vous suggère de prioriser un séjour en milieu de semaine, ou encore, de rester plus longtemps. Vous pouvez économiser jusqu’à 30 % sur les forfaits hébergement et ski en réservant sans plus tarder votre séjour pour la saison 2023/2024.

Planifiez dès maintenant vos vacances de rêve à la montagne en combinant la visite de Vancouver et de Whistler grâce aux nouveaux vols directs offerts par Air Canada, au départ de Québec.