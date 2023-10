[VIDÉO] Hockey: un entraîneur québécois ridiculisé par un rival en Suisse

L’ancien de la LNH Christian Dubé, devenu entraîneur-chef à Fribourg-Gottéron, a été pris en cible par un rival, vendredi, dans un match de la ligue suisse de hockey. Ce dernier l’a notamment ridiculisé au sujet de ses vêtements et de sa coiffure, et l’a aussi mimé en train de pleurer.

· À lire aussi: Une prédiction «du champ gauche» pour chaque équipe de la LNH

· À lire aussi: Voici notre palmarès des 20 joueurs québécois qui ont le plus d’impact dans la LNH

Christian Wohlwend, l’entraîneur du HC Ajoie, a explosé dans la dernière minute du match contre Fribourg-Gottéron. Son équipe, qui croupit dans les bas-fonds du classement de la ligue nationale suisse après 10 rencontres, tirait alors de l’arrière 3 à 1, et l’entraîneur semblait avoir besoin de se défouler.

Christian Wohlwend läuft erstmals in Ajoie heiss. Offenbar ist er fan vom Outfit von Christian Dubé. 😉#NationalLeague I #IchbinFan pic.twitter.com/NDq7MXJfoK — MySports (@MySports_CH) October 6, 2023

Une enquête a été ouverte par la ligue suisse, ont rapporté plusieurs médias lundi.

Un bouillant...

Wohlwend, qui a présenté ses excuses par voie de communiqué, est réputé pour être un entraîneur au tempérament bouillant.

Quant à Dubé, il dirige depuis trois ans le club de Fribourg-Gottéron, pour qui il a d’abord joué durant quatre ans, entre 2011 et 2015.

Le natif de Sherbrooke, désormais âgé de 46 ans, a aussi disputé 33 matchs dans la LNH, avec les Rangers de New York, entre 1996 et 1999, lui qui avait été un choix de deuxième tour de l’équipe en 1995.

... et un flamboyant

Et si Wohlwend s’est notamment attaqué à son style vestimentaire, c’est que Dubé est réputé pour son style flamboyant derrière le banc.

Sa passion pour la mode a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage par le média suisse Watson, dans lequel le Québécois a expliqué qu’il portait une tenue différente à chaque partie.

«Vous pouvez me faire la remarque. Et même me traiter de clown, tant que c’est fait avec respect», leur a dit Dubé au sujet de ses vêtements.

L’entraîneur n’a toutefois pas commenté la controverse, alors on ne sait pas pour l’instant s’il considère que les singeries de son adversaire étaient respectueuses.