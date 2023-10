Volleyball masculin: le Canada cause une énorme surprise et assure sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris

Après une saison de misère en 2022 en Ligue mondiale de volleyball, un parcours difficile en 2023 et pointant en 13e place du classement mondial avant de débarquer au tournoi de sélections, le Canada a causé toute une surprise en se qualifiant pour les Jeux olympiques de Paris, dimanche, en Chine.

• À lire aussi: Meilleure joueuse de volleyball du 20e siècle: la triple championne olympique Regla Torres estime que Cuba aura besoin de temps avant de retrouver ses lettres de noblesse

Derrière la puissante Pologne qui a dominé le groupe C malgré l’absence de ses deux meilleurs éléments, le Canada a terminé au 2e rang pour devancer l’Argentine et la Belgique. Seul Québécois au sein de la formation canadienne, Nicholas Hoag reconnaît qu’on ne donnait pas cher de la peau des Canadiens.

«Personne à l’extérieur de notre groupe ne croyait en nos chances, a résumé le capitaine de l’équipe canadienne. Et après notre défaite contre la Belgique, les joueurs n’y croyaient plus. Habituellement, la Bulgarie lâche vite quand elle est éliminée, mais elle est revenue en retard de 2-1 pour vaincre la Belgique 15-13 au dernier set. C’est un exploit de se qualifier. Merci à la Bulgarie, mais aussi merci à nos gars».

Photo fournie par Volleyball World

Le Canada a en effet reçu tout un coup de main de la Bulgarie qui a défait la Belgique en cinq manches lors de la dernière journée pour ouvrir la voie aux Canadiens qui ont complété le travail en balayant le Mexique.

Très grande nervosité

Les dernières heures du tournoi de qualification ont été difficiles. «J’étais tellement nerveux que j’ai peu mangé et dormi dans les 36 dernières heures, a raconté le Gatinois qui vivra ses troisièmes Jeux après ceux de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2021 où le Canada a terminé à chaque occasion en 5e position. Ce furent des montagnes russes d’émotion. Tout en tentant de nous concentrer sur notre match contre le Mexique à venir, tout le monde regardait le duel Belgique-Bulgarie.»

Après avoir vaincu le Canada en quatre manches, samedi, pour occuper provisoirement le deuxième rang, les Belges tenaient leur première qualification olympique en 56 ans, mais la défaite face à la Bulgarie a ruiné leur rêve et redonné espoir aux Canadiens.

Le Canada, la Pologne, les États-Unis, le Brésil, l’Allemagne et le Japon sont maintenant qualifiés pour Paris tout comme la France et le champion du continent africain qui reste à déterminer. Il ne reste que quatre places qui seront attribuées en fonction du classement de la Ligue nationale au 24 juin. Au 3e et 6e rang respectivement, l'Italie et l'Argentine sont bien placées.

En 13e place au classement, le Canada aurait été en mauvaise posture pour obtenir l’une des deux dernières places s’il n’avait pas été en mesure de se qualifier en Chine.

Changement d'entraîneur déterminant

Après une saison misérable en 2022, le Canada a remercié Ben Josephson en poste depuis à peine un an pour le remplacer par Tuomas Sammelvuo qui a renversé la vapeur.

Premier choix de Volleyball Canada au moment du départ de Glenn Hoag après les Jeux de Tokyo, l’entraîneur finlandais était toutefois sous contrat dans la Ligue russe, mais l’invasion de l’Ukraine lui a permis de rompre les liens avec son équipe.

Photo fournie par Volleyball World

«Sa plus importante contribution a été de nous faire croire en nous, a indiqué Hoag. On ne croyait pas en nous après la saison 2022. Pendant six semaines avant la sélection olympique, il nous a poussés très, très fort et nous est rentré dedans. Nous étions prêts quand nous sommes arrivés en Chine. Son autre grosse contribution est d’avoir soudé tout le groupe. On joue maintenant l’un pour l’autre. Tuomas préfère miser sur des joueurs qui se battent pour chaque point plutôt que sur des super vedettes.»

Des Jeux très spéciaux

Pour ses 3es Jeux, Hoag vivra une première. Sa conjointe Lauren Carlini sera aussi présente à Paris puisque les États-Unis ont remporté les grands honneurs de leur groupe lors du tournoi de qualification la fin de semaine dernière pour confirmer leur place dans la capitale française.

«C’est complètement fou qu’on soit tous les deux qualifiés, a-t-il exprimé. À Tokyo quand les États-Unis ont remporté l’or, ma blonde ne faisait pas partie de l’équipe. Quand mon père coachait le Paris Saint-Germain, j’ai vécu à Paris entre l’âge de 7 et 12 ans. J’ai aussi joué un an à Paris. C’est une ville qui me tient à cœur et que j’adore.»

De retour en Turquie, Hoag a retrouvé son club pro à Izmir, club dirigé par son père Glenn.