Will Ferrell s'incruste à une fête étudiante pour faire le DJ

Will Ferrell s'est incrusté à une fête estudiantine et a carrément pris possession des platines.

Pendant le week-end familial des Trojans de l'Université de Californie du Sud, l'acteur s'est invité à la petite sauterie où il a fait valoir ses talents de DJ. Dans une vidéo, qui est depuis devenue virale sur TikTok, on peut voir la star de Step Brothers porter une veste USC, une casquette à l'envers, des écouteurs et des lunettes de soleil. Il a notamment joué Eye of the Tiger de Survivor et N****s in Paris de Jay-Z et Kanye West.

L'acteur de Daddy's Home a participé à la fête de la fraternité Sigma Alpha Mu avant le match de football de l'USC contre les Wildcats de l'université de l'Arizona. Will Ferrell a obtenu une licence en information sportive à l'USC en 1990. En outre, son fils Magnus, 19 ans, que l'on voit derrière son père dans la vidéo TikTok, est en deuxième année à l'université.

Ce n'est pas la première fois que le comédien revient dans son alma mater. En 2017, il a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes et en 2018, lui et sa femme, Viveca Paulin, ont contribué au financement de la première bourse d'études complète pour l'équipe féminine de football.