SÉGUIN, Jeannine (née Leclair)



Au Centre multi. SSS d'Argenteuil, à Lachute, le 4 octobre 2023, est décédée à l'âge de 98 ans, Madame Jeannine Leclair, épouse de feu Grégoire Séguin.Prédécédée par sa petite-fille Karine ainsi que par ses frères Roger et Lucien, elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Diane Lemay), Monique (Yvon Taillefer), Yvon (Nathalie Deslauriers), Richard (Madeleine Bercier) Ginette (André St-Cyr), Denise, Jacques (Josée Théoret), Philippe (Marlaine Dubé), Réjean (Sylvie Lalande), Claudette (Alain Doth) et Claude (Nicole Roy), ses 21 petits-enfants ainsi que ses 28 arrière-petits-enfants. Elle quitte également sa belle-soeur Jacqueline Lamarche, ses beaux-frères Francis Ambeault et Richard Campeau, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis le mercredi 11 octobre 2023 de 19h à 21h auLACHUTE (QC) J8H 1M3Les funérailles auront lieu le jeudi 12 octobre à 11h en l'église de St-Philippe d'Argenteuil, 231 route du Canton, Brownsburg-Chatham (Qc) J8G 1R5. Ouverture du salon à compter de 9h.www.salonrolandmenard.com