GIROUX, Estelle (Delisle)



À Sherbrooke, le 5 octobre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Estelle (Delisle) Giroux, épouse de M. Jacques Giroux, demeurant à Sainte-Catherine-de-Hatley.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Sydney) et Stéphane (Joëlle); sa belle-fille Nathalie; ses petits-enfants: Catherine, Keven, Laurie, Dereck, Érika et ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses soeurs et ses frères: Carole (Claude), Francine (Michel), Serge (Johanne) et Alain; sa belle-sœur Thérèse; ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 octobre 2023 de 9h à 11h auMAGOG, QCafin de recevoir vos témoignages de sympathie. Les funérailles suivront à 11h30 en l'église Sainte-Catherine-de-Hatley.La famille désire remercier Hélène Roy et Chantal Therrien; ainsi que les proches aidantes : Dominique Tardif, Manon Lamontagne, Mona Michaud et plus particulièrement Diane et Hélène Therrien pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Estrie.https://alzheimer.ca/estrie/fr/agissez/faites-un-donTél : (819) 843-4473 - Téléc : (819) 843-4563info@ledouxmagog.comSite internet : www.ledouxmagog.com