BOURDON, Denise

(née Perreault)



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre mère Denise Perreault (Bourdon), le 30 septembre 2023 à l'âge de 87 ans. Denise est partie rejoindre Georges, l'amour de sa vie.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Nathalie), Mario (Carole) ses petits-enfants Audrey (Jihan), Sarah (Jacob) ainsi que les enfants de Carole, Nicolas (Marjolaine), Martine ainsi que les petits-enfants. Elle laisse également neveux et nièces ainsi que parents et amis.Nous désirons remercier chaleureusement la Maison Adhémar-Dion pour les soins prodigués et le support offert aux membres de la famille en cette période difficile.En mémoire de notre mère, nous vous invitons à faire un don à l'adresse suivante :Afin de respecter les dernières volontés de Denise, une cérémonie sera célébrée en privé à une date ultérieure.