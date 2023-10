BEAUPRÉ POULIN, Carmen



À Boucherville, le 8 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Carmen Beaupré, conjointe des 65 dernières années de monsieur Jean-Guy Poulin.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Christian (Carole), Pierre (Claudine), Mario et Patrick (Chantal), ses petits-enfants Mathieu (Anne-Marie), Simon (Karine), Camille (Guillaume), Jérôme et Marianne (Guillaume), ses arrière-petits-enfants Florence, Léanne, Théodore et Charlotte, ses frères et soeurs Noëlla, Jean-Paul, Jacqueline et Jacques, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, sa grande amie Germaine ainsi que plusieurs parents et amis.Nous nous souviendrons de son don de soi, de sa gentillesse, de sa bonté et de l'amour qu'elle avait pour toute sa famille.La famille recevra vos condoléances le dimanche 15 octobre 2023 de 13h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.