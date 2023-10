MARTEL, Denis



À L'Épiphanie, le 6 octobre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Denis Martel.Il laisse dans le deuil la mère de ses 3 fils, Monique, ses enfants Benoit, François (Nathalie), Alexandre et Annie (Charles). Grand-papou laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Alice, Thomas, Félix, Sandrine, Amélie, Nicolas, Florence, Lauralie, Léo, Adam, Alexianne et Louka, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre de 13h à 16h aux:5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEAu lieu de fleurs, des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.