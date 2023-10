PIPERNO SINIGAGLIESE, Lina



À Montréal, le vendredi 29 septembre 2023 est décédée, à l'âge de 92 ans, Lina Sinigagliese, épouse de feu Albert Piperno.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gino (Anna), Roger (Chanthy), Raynald (Brigitte) et Armando, ses petits-enfants Nicolas (Millie et Cynthia), David (Émilie), Carolyne (Anthony) et Raphaël (Laurence) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 15 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, et lundi matin de 9h à 10h30. Les funérailles seront célébrées le lundi 16 octobre 2023 à 10h30 en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.Des dons à la Société Alzheimer du Canada seraient appréciés.