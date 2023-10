À bout de «fuir la guerre»: des Ukrainiens en Israël encore confrontés à la violence

Des familles ukrainiennes qui ont fui leur pays pour se réfugier en Israël à la suite de l’invasion russe ne savent plus où donner de la tête alors qu’elles se trouvent de nouveau confrontées à la violence, cette fois dans leur pays d’accueil.

«C’est comme un deuxième round. Nous avons déjà vécu cela l’année dernière, a déploré l’Ukrainienne Ahuva Rosilio, mère de quatre enfants, selon ce qu’a rapporté le média belge 7sur7 mercredi. Est-ce le début ou le pire? Dois-je partir tant que je le peux? Où aller cette fois-ci? C’est ma maison, je ne partirai pas!»

Bien qu’apeurée par les attaques terroristes du groupe Hamas, la mère de famille, qui a fui la ville ukrainienne d’Odessa l’an dernier lors du siège par les forces armées russes, ne compte pas bouger cette fois-ci.

«J’ai quitté une guerre – en laissant toutes mes possessions, toute ma vie – pour recommencer à zéro où je pensais que ce serait le mieux pour mes enfants, le lieu le plus sûr, à Jérusalem, ma maison», a-t-elle poursuivi au «New York Post».

Même son de cloche du côté de Viktoria Druzhenko, une réfugiée ukrainienne de la région de Boutcha, qui a choisi de demeurer en Israël malgré le rappel d’un souvenir amer.

«Nous en avons assez de fuir la guerre. Je préfère être utile ici plutôt que de fuir», aurait-elle souligné, selon le média belge.

AFP

L’Ukrainienne Malki Bukiet et ses neuf enfants avaient quant à eux réussi à retrouver un sentiment de «paix et de sécurité» dans leur maison dans la ville d’Ashkelon au moment où des tirs de roquettes ont plu sur leur demeure, brisant les fenêtres et le toit.

«Mais on est encore en vie [...] [Les enfants] étaient déjà traumatisés d’avoir dû tout laissé derrière [...] et ça leur a pris du temps pour traiter le traumatisme, a déploré la maman, rencontrée mardi dans un refuge par le média américain. Certains ont encore plus peur – ils sautent à chaque bruit. Ils ont traversé tellement de choses.»