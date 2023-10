Accident dans le parc des Laurentides: il se sauve et se fait arrêter à bord d’un taxi

Un jeune homme s’est fait arrêter par la police à bord d’un taxi après avoir fui l’endroit où il a fait une sortie de route alors qu’il était en état d’ébriété dans la réserve faunique des Laurentides, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.

Le chauffard de 21 ans a abandonné sa voiture avant de marcher jusqu’à une station-service. Il aurait ensuite demandé à un taxi de venir le chercher pour le ramener chez lui, à Lévis.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont ensuite intercepté le véhicule à bord duquel se trouvait le vingtenaire au sud du pont Pierre-Laporte.

Le jeune conducteur a été soumis à des tests sanguins. Il excédait le taux d’alcool autorisé par la loi de près du double. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Deux heures plus tôt, un autre jeune homme de 21 ans, lui aussi originaire de Lévis, a fait une sortie de route quelques kilomètres plus au sud sur la route 175. Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Soumis à la tolérance zéro, les taux d’éthylomètre produits par le chauffard ont permis aux policiers de constater qu’il avait le double de la limite d’alcool permise dans son organisme. Son permis a également été suspendu pour 90 jours.

Fin de semaine occupée

Les patrouilleurs du centre de services autoroutiers nord-est ont connu une fin de semaine de l’Action de grâce bien occupée, mais quatre conducteurs ont particulièrement retenu l’attention par leurs frasques.

Samedi dernier au petit matin, la SQ a mis la main au collet d’un homme de 25 ans qui a été impliqué dans une collision avec blessé sur l’autoroute Henri-IV, à la hauteur du boulevard Hamel.

Le résident de Grande-Rivière, en Gaspésie, est accusé de conduite avec les facultés affaiblies et un prélèvement sanguin a été effectué sur sa personne.

Dimanche, vers 1h du matin, un autre conducteur de 25 ans a été intercepté, cette fois sur l’autoroute Robert-Bourassa à l’intersection du boulevard Père-Lelièvre.

Les policiers ont remarqué que sa conduite était erratique et il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, avec plus de deux fois la limite permise selon la loi. Son permis a été révoqué pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour un mois.

Quelques heures plus tard, vers 3h30, c’est une femme de 45 ans qui subissait le même sort. Elle a été arrêtée pour les mêmes raisons sur l’autoroute Charest et fait face aux mêmes sanctions.

Deux fois plutôt qu’une

Pour terminer le long week-end, un homme de 46 ans s’est fait prendre à 133 km/h au kilomètre 132 du parc des Laurentides, vers 11h30, lundi.

Il n’a visiblement pas appris de ses erreurs et a récidivé à peine 40 minutes plus tard. Pour sa deuxième offense en si peu de temps, les patrouilleurs de la SQ lui ont remis une amende de 1405$ accompagnée de 14 points d’inaptitude.

Son permis a été saisi pour une durée de sept jours et sa voiture a été remisée.