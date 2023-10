Alouettes: vers un premier match éliminatoire à domicile en quatre ans

Les Alouettes n’ont pas l’intention de lever la patte même s’ils sont déjà qualifiés pour les éliminatoires et ils l’ont prouvé en écrasant le Rouge et Noir d’Ottawa, lundi. L’objectif: disputer un match sans lendemain à la maison pour la première fois en quatre ans.

Afin d’y parvenir, les «Moineaux» devront gagner au moins un de leurs deux derniers affrontements afin de terminer au deuxième rang de la section Est, devant les Tiger-Cats de Hamilton.

«On cherche aussi le momentum des séries, a soutenu le maraudeur Marc-Antoine Dequoy au terme d’un gain de 29 à 3 lundi. Si on est capable de gagner les deux derniers matchs, on va arriver en éliminatoires avec une séquence de cinq victoires.»

La dernière fois que les Als ont joué devant leurs partisans au stade Percival-Molson au-delà du calendrier régulier, c’était le 10 novembre 2019 en demi-finale. En tout, 21 054 spectateurs (à guichets fermés) avaient assisté à une défaite de 37 à 29 face à Edmonton.

«Je souhaite jouer un match éliminatoire ici, parce que c’est difficile d’affronter les Alouettes à Montréal, je l’ai déjà vécu, a rappelé le quart-arrière Cody Fajardo, un ancien des Argonauts de Toronto, des Lions de la Colombie-Britannique et des Roughriders de la Saskatchewan. J’ai hâte de le vivre du côté des favoris de la foule, qui nous donne tant d’énergie.»

Photo Martin Chevalier

Récompenser les partisans

Peu importe les conditions météorologiques, les amateurs ont démontré qu’ils étaient derrière les Alouettes cette saison. Lundi, ils étaient 20 664 dans les estrades au pied du mont Royal, malgré la froide pluie. Reconnaissants, les joueurs souhaitent récompenser leurs fans.

«C’était incroyable de les voir aujourd’hui [lundi]. Ils ont été présents toute l’année, a précisé Fajardo. Même quand des matchs étaient retardés en raison du mauvais temps, ils restaient. [Samedi], nous avons eu un entraînement sous la pluie battante et il y avait 400 ou 500 détenteurs d’abonnement de saison qui nous ont regardés pendant presque 1 h 30 min. Ça démontre à quel point ils sont passionnés.»

«On a une base de partisans incroyable, a renchéri Dequoy. Malgré la température et le fait que c’était l’Action de grâce, ils étaient là, bruyants. Ils nous ont aidés. Je peux juste être fier et les remercier, tout comme ceux qui nous ont encouragés de la maison.»

La promesse de Dequoy

Avant d’accorder une entrevue au Journal, le Québécois de 29 ans a pris le temps de signer des autographes et de se faire photographier avec les gens pendant près d’une heure.

«Je fais ça à tous les matchs. Quand j’étais jeune, j’étais un grand fan des Alouettes, j’étais dans les estrades. Je n’ai jamais eu l’opportunité d’aller sur le terrain, mais je me disais que si j’avais cette chance, je voudrais parler à tout le monde. C’est une promesse que je me suis faite: si jamais si je suis dans cette position-là, je vais donner le plus de temps, parce qu’on ne sait jamais quand le football va finir. Je vais en profiter et en redonner aux fans», a raconté Dequoy.

▶ Les Alouettes concluront leur saison régulière en visitant les Elks à Edmonton, samedi, avant de recevoir les Tiger-Cats de Hamilton le samedi 28 octobre.