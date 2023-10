Attaque du Hamas en Israël: «Ces petits bébés ne devraient pas être détenus ou gardés par des terroristes»

Un père israélien cherche désespérement ses deux petites filles, leur mère et leur grand-mère, après qu'elles ont disparu lors de l'intrusion de terroristes du Hamas dans l'abris où elles se cachaient.

Raz Asher, cinq ans, et Aviv Asher, trois ans, auraient été pris en otage aux côtés de leur mère, Doron Asher Katz, et de leur grand-mère, selon le témoignage du père des deux petites filles, Yoni Asher, rapporté par le New York Times.

«Elle m’a dit : “Il y a des terroristes à l’intérieur de la maison" », explique-t-il en parlant de l’appel téléphonique paniqué et chuchoté de sa femme qu’il a reçu samedi.

L’homme pense avoir reconnu sa femme et ses filles sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant des otages à l’arrière d’une camionnette. La grand-mère y était vraisemblablement aussi.

En traquant le téléphone de sa femme, il a pu voir que celui-ci était arrivé à Khan Younis, une ville située dans le sud de Gaza, lui indiquant alors qu’elles avaient surement été kidnappées par le Hamas.

« Je n’arrive pas à dormir, je vis en dehors de mon propre corps », a ajouté M. Asher, au New York Times.

« J’ai deux petits bébés, deux petites filles, a-t-il poursuivi. Ces petits bébés ne devraient pas être détenus ou gardés par des terroristes. »