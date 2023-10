Attaques du Hamas en Israël: des otages de 4 ans et 9 mois

Une famille avec deux jeunes enfants auraient été kidnappés par le Hamas lors de l'attaque samedi.

Ariel et Kfir Bibas, respectivement 4 ans et 9 mois, auraient été enlevés par des membres du Hamas le 9 octobre avec leur mère, Shiri Silberman-Bibas, selon une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit la mère de 30 ans apeurée, tenant ses deux jeunes enfants.

Selon les informations obtenues par le New York Times, la famille se cachait dans l’abri de leur maison quand des assaillants ont fait feu à l’extérieur de leur domicile.

Le père, qui était également présent, aurait envoyé un message à ses proches pour les prévenir que les terroristes rentraient à l’intérieur. Depuis, ils n’ont pas eu de nouvelles.

C’est en voyant les images diffusées que la famille a reconnu la mère et ses deux jeunes enfants.

«Je n’arrivais pas à croire l’image», a déclaré le cousin de Shiri Silberman-Bibas, Yossi Sneider, à la BBC, qui espère que les enfants n’ont pas été séparés de leur mère.

