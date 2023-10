Attention au retour en force du terrorisme islamiste

Il faut s’inquiéter au plus haut point de la guerre que vient de déclencher le Hamas. D’abord elle fera des milliers de morts en Israël et dans les territoires palestiniens. Puis elle se produit dans une région du monde où tout semble hautement explosif. Les risques d’embrasement qui impliqueraient d’autres pays sont bien réels.

Cette guerre pourrait aussi réveiller de vieux démons. Après des années sombres, le terrorisme islamiste a régressé significativement ces dernières années. Selon l’évolution de la guerre en Israël, nous pourrions malheureusement revoir des conditions propices à l’éclosion de nouveaux élans de groupes violents.

Dans plusieurs grandes villes du monde, dont Montréal, nous avons assisté à des manifestations de célébration des attaques terroristes du Hamas. Dans certains cas, les militants se présentaient comme des supporters de la cause palestinienne. Ceux-là insistaient surtout sur les misères du peuple palestinien et moins sur les actes affreux du Hamas.

Manifestations douteuses

Or d’autres n’hésitaient pas à applaudir la barbarie. Des images montrent des manifestants exhibant fièrement sur leur téléphone portable des images de civils israéliens qui baignent dans leur sang. Nous avons vu des manifestants rire du massacre des civils, s’en réjouir ouvertement ou se moquer des pleurs de leurs proches.

Fanatiques religieux ou fanatiques politiques, certains semblent avoir perdu un sens naturel de l’humanité et du respect de la vie. C’est précisément le genre de fanatisme qui conduit les têtes les plus échauffées à commettre des actes terroristes. Frapper des innocents au hasard supposément au nom d’une cause.

On ne connaît pas le futur, mais qu’est-ce qui est susceptible de survenir dans les semaines à venir? L’armée israélienne a été prise par surprise samedi. Étant l’une des armées les plus fortes du monde, elle va reprendre le contrôle. Elle va pilonner toutes les cibles stratégiques de la bande de Gaza, faisant d’énormes dommages collatéraux. Elle va détruire le Hamas pour lui enlever toute capacité militaire.

Alors ceux qui manifestaient leur joie ces derniers jours manifesteront plutôt leur colère. Le feront-ils tous démocratiquement?

Danger

Il y aura des milliers de vies perdues des deux côtés, mais à la fin, les pertes seront immenses du côté palestinien. Vaincu et détruit, le Hamas pourrait bien faire comme Al-Qaïda ou le groupe armé État islamique. Appeler les frères islamistes du monde entier à se sacrifier pour la guerre sainte.

Il y a un danger d’assister à une recrudescence du terrorisme islamiste, surtout dans les grandes villes d’Amérique du Nord et d’Europe. Nous en avons tous marre de la sécurité dans les aéroports et ailleurs. Hélas, il faudra encore redoubler de vigilance.

Il faut aussi souhaiter qu’Israël se comporte comme une démocratie responsable et ne glisse pas vers des crimes de guerre à son tour. Israël a été vicieusement attaqué, soit. Il doit répliquer de façon proportionnelle et désarmer les terroristes. Israël ne doit pas tomber dans la vengeance sanguinaire qui ne ferait que légitimiser une montée de la violence gratuite.