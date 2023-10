Bedard, Fantilli, Carlsson, Michkov: voici ce qu'il advient des 10 premiers joueurs repêchés dans la LNH en 2023

Et puis, comment se comporte-t-elle jusqu’à présent, cette fameuse cohorte 2023 de la LNH, avec son phénomène Connor Bedard, son mystérieux Matvei Michkov ainsi que ses talentueux Leo Carlsson, Adam Fantilli et Will Smith?

Alors que les premiers coups de patin de la saison ont été donnés mardi, Le Journal a retracé quels espoirs ont réussi à se tailler une place au sein du grand club.

Ils ne sont pas si nombreux que cela, d’ailleurs, pour un repêchage dans lequel on retrouvait autant de talent.

Mais cela s’explique notamment par le fait que certains joueurs s’étaient déjà engagés à poursuivre leur parcours dans la NCAA, ou encore, dans leur Russie natale.

1. Connor Bedard – Blackhawks de Chicago

Évidemment que la sensation Connor Bedard a amorcé la saison avec les Blackhawks. Bedard l’a même fait au sein du premier trio, mardi, faisant face à un certain Sidney Crosby lors de la mise au jeu initiale. À ses débuts dans la LNH, le joueur au «talent générationnel» a amassé une mention d’aide contre les Penguins. Il sera de retour sur la patinoire dès mercredi soir, contre les Bruins, à Boston, avant d’affronter le Canadien au Centre Bell, samedi.

2. Leo Carlsson – Ducks d’Anaheim

Le joueur de centre de 6 pi 3 po commencera la saison avec les Ducks... mais pas sur la patinoire. Le Suédois a fait une mauvaise chute à l’entraînement, vendredi, il a quitté la patinoire sans être capable de mettre de poids sur son pied droit. Mais selon Elliotte Friedman, de Sportsnet, le nom de Carlsson ne devrait pas être inscrit sur la liste des blessés aussi longtemps que cela était anticipé à la base.

3. Adam Fantilli – Blue Jackets de Columbus

Sans grande surprise, les Blue Jackets ont accueilli à bras ouverts l’attaquant réputé pour son jeu à la fois intelligent et physique. Fantilli célébrera son 19e anniversaire sur la glace, jeudi, alors que Columbus disputera son premier match de la saison. Pendant le camp d’entraînement, Fantilli s’est d’ailleurs illustré en inscrivant un but gagnant aux dépens des Capitals, même s’il s’était fait solidement ramasser par T.J. Oshie près de la bande, un peu plus tôt.

4. Will Smith – Sharks de San Jose

Non, Will Smith ne jouera pas dans le «Wild wild west» cette année. Le spectaculaire attaquant avait déjà affirmé avant même le repêchage qu’il porterait les couleurs de Boston College, dans la NCAA, en 2023-2024. Il a pris part à son premier match, durant lequel il n’a récolté aucun point.

5. David Reinbacher – Canadien de Montréal

Durant le tournoi de golf du Canadien, la haute direction du club avait annoncé que le défenseur continuerait de parfaire son jeu en Europe cette année. Reinbacher a finalement été retranché du camp du CH au terme de son deuxième match préparatoire. Depuis son retour avec le HC Kloten, en Suisse, l’arrière de 18 ans a amassé un but en deux parties, tout en montrant un différentiel de 0.

6. Dmitri Simashev – Coyotes de l’Arizona

Les Coyotes ont créé la surprise au repêchage en sélectionnant le Russe Dmitri Simashev alors que son compatriote Matvei Michkov, considéré comme l’un des trois meilleurs espoirs de l’encan, était encore disponible. À l’instar de Michkov, le défenseur de 6 pi 4 po joue dans la KHL cette année: en 15 rencontres avec le Lokomotiv de Yaroslavl, il a récolté une aide.

7. Matvei Michkov – Flyers de Philadelphie

Le cas de l’attaquant russe avait été largement documenté avant le repêchage. Il était d’ores et déjà assuré qu’il ne se rapporterait pas aux Flyers avant la saison 2026-2027, puisqu’il est lié par contrat au SKA de Saint-Pétersbourg, dans la KHL. Et depuis l’encan, c’est plutôt la façon dont le SKA se servait de son talent qui a fait couler de l’encre: peu utilisé à Saint-Pétersbourg, Michkov a finalement été prêté au HC Sotchi, comme l’an dernier, où il compte... 12 points en 11 matchs.

8. Ryan Leonard – Capitals de Washington

À l’instar de Will Smith, c’est à Boston College que l’attaquant américain décochera son dangereux lancer, qui est déjà qualifié «d’élite». Là non plus, ce n’est pas une surprise: le natif du Massachusetts avait dévoilé son intention de poursuivre son perfectionnement dans la NCAA avant le repêchage. Il a disputé une rencontre jusqu’à présent, pendant laquelle il a obtenu une mention d’aide.

9. Nate Danielson – Red Wings de Detroit

Le joueur de centre aux mains agiles a fait partie des derniers joueurs retranchés au camp des Red Wings. Danielson a toutefois laissé une belle carte de visite à Detroit, en amassant deux buts et autant d’aides en cinq matchs préparatoires. Il sera de retour dans la Ligue junior de l’Ouest, avec les Wheat Kings de Brandon, dont il est le capitaine.

10. Dalibor Dvorsky – Blues de St. Louis

Le Slovaque, qui est d’ailleurs un ami de Juraj Slafkovsky, n’a pas participé au camp des Blues. Ces derniers avaient déjà annoncé l’avoir prêté au IK Oskarshamn, dans la Ligue élite de Suède. Après huit matchs, le joueur de centre est toujours en quête de son premier point.

Zach Benson gagne son pari

Repêché au 13e rang par les Sabres de Buffalo, Zach Benson s’est pour sa part taillé une place au sein du grand club. Disons que se fiant uniquement à ses statistiques offensives, il aurait été difficile pour l’état-major de l’équipe d’en faire autrement: à 18 ans, l’attaquant a été le meilleur pointeur de Buffalo durant la présaison, avec quatre buts et trois aides.

Mais parole de Don Granato, l’entraîneur-chef des Sabres, ce sont surtout ses qualités en défensive qui lui ont permis d’amorcer la saison au sein de la prometteuse formation. Benson doit disputer son premier match dans la LNH jeudi, contre les Rangers de New York.