British Airways suspend ses vols vers Israël

La compagnie britannique British Airways a annoncé mercredi qu'elle suspendait ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv par mesure de sécurité, au cinquième jour de la guerre entre le Hamas et l'État hébreu.

Cette annonce intervient alors qu'un vol de la compagnie aérienne britannique a été rerouté mercredi par mesure de sécurité vers l'aéroport londonien d'Heathrow, alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Tel-Aviv.

«La sécurité est toujours notre priorité la plus haute, et à la suite de la dernière évaluation de la situation, nous suspendons nos vols vers et depuis Tel-Aviv», a déclaré la compagnie.

Elle précise être en train de contacter les clients qui ont réservé pour leur proposer remboursement ou solution alternative, avec une autre compagnie ou ultérieurement avec British Airways.

«Nous continuons à surveiller étroitement la situation dans la région», a ajouté la compagnie.

Nombre de transporteurs aériens, dont United, American Airlines, Delta, Air France-KLM et Lufthansa ont également suspendu leurs liaisons vers l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv pour la plupart dès samedi après les attaques du Hamas.

Virgin Atlantic poursuit ses vols entre Heathrow et Tel-Aviv.