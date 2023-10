Bruce Springsteen donne des nouvelles de son «monstrueux» ulcère duodénal

Bruce Springsteen, atteint d'un ulcère gastroduodénal, a donné de ses nouvelles.

Lors d'un épisode diffusé mardi (10 oct. 2023) de son émission de radio From My Home To Yours, sur SiriusXM, le chanteur de Glory Days s'est présenté comme «votre rock star préférée qui a un pu*ain de mal de ventre».

La star et le E Street Band ont annoncé le mois dernier qu'ils avaient été contraints de reporter le restant de leurs dates prévues pour 2023 en raison de l'ulcère gastroduodénal du chanteur de 74 ans. Ce dernier a dévoilé son diagnostic le 6 septembre, lorsqu'il a reporté trois concerts.

«Permettez-moi de prendre un moment et de remercier pour leur compréhension mes fans qui sont touchés par le report de nos concerts, a-t-il déclaré. Je suis profondément désolé, mais ce truc au ventre, malgré ma capacité à en rire, a été un monstre et continue malheureusement à ébranler mon monde intérieur.»

À la fin septembre, Bruce Springsteen et le groupe avaient annoncé sur les réseaux sociaux que les dates restantes de leur tournée seraient reportées. Dans la publication, on pouvait lire que le chanteur «se remettait petit à petit de son ulcère gastroduodénal» depuis plusieurs semaines.

Bruce Springsteen et le E Street Band ont commencé leur tournée à Tampa, en Floride, en février dernier. Il s'agit de leur première tournée aux États-Unis depuis 2016 et de leurs premières dates internationales depuis 2017.

Un ulcère gastroduodénal provoque des douleurs aiguës et des brûlures à l'estomac qui peuvent être aggravées par le fait de ne pas manger ou si on ingère des aliments épicés ou acides.

