C’est le retour de La Grande Marche au Québec

Le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) invite la population québécoise à bouger durant la prochaine fin de semaine par le biais de La Grande Marche, qui se déroulera de vendredi à dimanche.

Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement gratuit est ouvert à toute personne souhaitant faire de l’activité physique et soutient le mouvement de promotion de saines habitudes de vie lancé il y a 15 ans par le GDPL. L’année dernière, 107 241 personnes ont participé à La Grande Marche, un chiffre que Pierre Lavoie souhaite égaler, voire dépasser.

«C’est le 15e anniversaire du Grand Défi cette année et nous ne pourrions être plus heureux du chemin parcouru. Au départ, nous avions un projet ambitieux de faire du Québec une société en meilleure santé. Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Des événements comme La Grande Marche sont un pas dans la bonne direction parce que tout le monde peut y participer : parents, grands-parents, enfants, en solo ou en groupe. J’espère que le Québec va se joindre à nous en très grand nombre», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

«Les bienfaits de l’activité physique étant nombreux et incontestables, participer à ces marches festives représente une occasion incontournable d’investir dans sa santé et son bien-être. Sachant que l’activité physique est la prescription par excellence pour prévenir un large éventail de maladies et pour vieillir en santé, les grandes marches constituent donc clairement des rendez-vous à ne pas manquer. Une chose est sûre : en tant qu’ambassadeurs des saines habitudes de vie et fiers partenaires du GDPL, les médecins de famille répondront présents et y seront en grand nombre», a affirmé Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ.

Trois rassemblements festifs

Un total de 106 municipalités de la province proposeront leur propre parcours de 5 km dans leurs rues respectives. Les gens pourront aussi participer virtuellement à partir de leur domicile en marchant au moment de leur choix durant les trois jours de l’événement. Toutefois, les résidents de Saguenay, de Québec et de Montréal pourront assister à l’un des trois rassemblements festifs organisés par le Grand Défi, incluant un parcours de marche de 5 km accessible à tous et des jeux pour divertir les enfants.

Le public est invité à s’inscrire sur le site onmarche.com pour sentir le pouls de l’événement et courir la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand Marcheur de marque Mammut.

Les marcheurs sur place se verront remettre gratuitement un foulard tubulaire aux couleurs du 15e anniversaire du GDPL en participant à l'un des 106 événements. Pour connaître la liste des municipalités participantes : onmarche.com.