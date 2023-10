Confidences de Jada Pinkett Smith: Chris Rock aurait profité des rumeurs de divorce avec Will Smith pour lui faire des avances

Jada Pinkett Smith a publié de nombreuses révélations dans ses nouveaux mémoires, un livre intitulé «Worthy», notamment que Chris Rock lui a demandé de sortir avec lui pendant les rumeurs de divorce avec son mari et qu’elle était séparée de Will Smith depuis 2016.

• À lire aussi: Jada Pinkett Smith rend hommage à Will Smith pour son anniversaire

• À lire aussi: Chris Rock a dû suivre une thérapie après l’incident de la gifle aux Oscars

• À lire aussi: «Blessé et humilié»: Will Smith réagit au spectacle de Chris Rock diffusé sur Netflix

L’histoire de Will Smith, Chris Rock et Jada Pinkett remonte au-delà de la gifle des Oscars de 2022.

La vedette a expliqué au magazine People avant la sortie de son bouquin que presque tous les médias rapportaient qu’elle et Will Smith étaient en train de divorcer.

AFP

Et pendant un été, Chris Rock l’a contactée à ce sujet. «Un été, il pensait que nous allions divorcer», a-t-elle poursuivi. «Alors il m’a appelé et en gros, il m’a dit: “j’adorerais sortir avec toi”.»

AFP

Consternée, Pinkett Smith lui a demandé pourquoi, à quoi il répond: «Will et toi n’êtes pas en train de divorcer?» «Je lui ai dit que ce n’était que des rumeurs et il s’est excusé abondamment», dit-elle.

Depuis le scandale, elle n’aurait pas reparlé à Chris Rock. «J’espère juste que tous les malentendus pourront être dissipés et qu’il pourra y avoir la paix», a-t-elle déclaré.

Séparés depuis sept ans

Jada Pinkett Smith et Will Smith sont séparés depuis 2016, a révélé l’actrice dans ses mémoires.

Elle a en effet décortiqué son mariage très médiatisé dans son livre «Worthy» en expliquant que même si le couple n’a pas divorcé, les deux ne sont plus ensemble de manière romantique.

AFP

À une entrevue du Today Show mercredi, Pinkett Smith a confirmé que le couple «vivait séparément», et ce depuis plusieurs années avant la fameuse gifle des Oscars de 2022.

Rappelons que Will Smith a frappé Chris Rock aux Oscars il y un an à cause d’une blague sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith, un incident qui a fait la une des journaux internationaux.

AFP

Will Smith est maintenant banni de l’Académie des arts et des sciences du cinéma pendant 10 ans.

D’ailleurs, comme plusieurs téléspectateurs, elle ne pensait pas que la gifle était réelle, convaincue sur le coup que la gifle était un «sktech». «Je me disais, “il n’y a aucun moyen que Will le frappe.”»

Pas de divorce à l’horizon

Dans son entrevue de mercredi avec le Today Show, la vedette de 52 ans a déclaré que les exs n’avaient pas l’intention de divorcer légalement pour le moment.

«J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer», a-t-elle affirmé. «Nous travaillerons sur n’importe quoi. Et je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse.»

AFP

Jada Pinkett Smith et Will Smith sont encore en train de définir l’été actuel de leur mariage.

AFP

«Nous avons accompli un travail très intense ensemble. Nous avons un amour profond l’un pour l’autre, et nous allons découvrir à quoi cela ressemble pour nous».

Le couple s’est marié à Baltimore en décembre 1997 et partage la garde de leurs deux enfants communs, Jaden et Willow, en plus du fils de Will Smith, Trey, issu d’un précédent mariage.