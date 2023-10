Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne: les nouveaux organisateurs tracent un bilan positif

La nouvelle organisation de la Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne estime que l’édition de transition de l’événement a été couronnée de succès.

Frappant en relève de Gestev qui a organisé de main de maître la Coupe du monde au cours des 27 premières éditions, Ian Beaulieu, de Mouvement Production, était enchanté de cette première expérience.

«Le bilan est ultra positif, a affirmé Beaulieu. L’achalandage a été vraiment, vraiment fort. Nous avons atteint notre apogée lors de la descente, samedi, alors qu’environ 30 000 spectateurs ont envahi le site. Patrice Drouin (l’ancien grand manitou de Gestev) me disait qu’il y a eu plus de monde que lors du championnat mondial de 2019 qui avait attiré la meilleure foule de l’histoire.»

Pour l’ensemble des cinq jours, les organisateurs estiment l’achalandage à près de 45 000 personnes.

Avec l’entrée en scène de Warner Bros Discovery (WBD)qui a obtenu le mandat de l’Union cycliste internationale (UCI) de transformer le vélo de montagne en sport spectacle et de rehausser la qualité visuelle de l’événement, Beaulieu mentionne que la commande était grande pour son entreprise.

«C’était un gros défi, a-t-il affirmé. L’équipe de direction était renouvelée et tous les standards rehaussés. On devait s’arrimer avec les sous-contractants embauchés par WBD et c’était quasiment plus de travail d’offrir le service que de tout faire comme dans le passé.»

Beaulieu assure que les commentaires ont été élogieux. «Nous avons eu une rencontre pour passer en revue la fin de semaine et les sous-traitants de WBD n’en revenaient pas, a-t-il affirmé. Ils nous ont dit que nous étions nettement le groupe le mieux organisé de tout le circuit. On connaîtra mieux les enjeux pour l’année 2.»

Retour à l’automne dès l’an prochain

Pour la première fois, le Mont-Sainte-Anne accueillait la Coupe du monde de vélo de montagne à l’automne au lieu des mois de juin ou d’août. «On veut s’engager pour quelques années et ça regarde vraiment bien, a souligné Beaulieu. Les négociations se poursuivent, mais on pense qu’il pourrait y avoir une entente rapidement. L’UCI veut dévoiler son calendrier pour la prochaine saison d’ici une couple de semaines.»

«Les deux parties souhaitent conclure le calendrier de nouveau en Amérique du Nord, de poursuivre Beaulieu. Si c’est possible, on aimerait tenir l’événement une semaine plus tôt. Nous avons été chanceux cette année, mais ça n’arrivera pas tout le temps 17 jours sans pluie comme nous avons connu en septembre. C’est une possibilité que notre événement se tienne avant Snowshoe en Virginie.»

Cette année, le circuit international s’est arrêté à Snowshoe avant de se pointer au Québec.

Chute d’une passerelle au Centre des congrès

La chute d’une passerelle au Centre des congrès, samedi soir, à l’occasion du party d’après descente n’a pas fait chuter l’évaluation de Mouvement Production. Une douzaine de personnes ont été transportées dans deux hôpitaux de la région, mais tout le monde a obtenu son congé, dimanche.

«Comme nous, WBD était peiné de la tournure des événements, mais il y a eu zéro réaction négative, a-t-il assuré. Ils savent que ce n’était pas notre responsabilité. À chaque année, il y a des incidents le samedi soir, mais de moindre envergure. C’est un peu fou au Mont-Sainte-Anne après la descente.»

«Notre foule est très engagée comme c’est le cas à Les Gets en France, d’ajouter Beaulieu. Ce sont les deux endroits sur le circuit où les foules sont le plus engagées. Les amateurs sont hyper fanatiques.»

Beaulieu et son groupe n’entendent pas bannir les partys. «Les amateurs veulent faire le party, mais il faut trouver une formule qui protégera les gens, a-t-il expliqué. Il y a aura de grosses réflexions.»

La Corporation des événements d’été de Québec tient mordicus à conserver la Coupe du monde. «C’est comme une petite usine pour la région, a imagé Beaulieu. La Coupe du monde est tellement un moteur pour le développement de notre sport et pour l’économie. D’ici un mois et demie, une firme publiera les résultats des retombées.»