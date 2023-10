Directive ministérielle sur le cellulaire à l’école: un bel écran de fumée

Le 23 août dernier, dans une tentative assurément maladroite pour camoufler une catastrophe majeure en ce qui a trait à la pénurie du personnel en éducation, le ministre Drainville annonçait de façon inopinée qu’une directive serait bientôt émise concernant l’utilisation du cellulaire en classe. Celle-ci viserait à en interdire l’usage, sauf pour des raisons pédagogiques.

Signe que le tout était une mesure largement improvisée, ce n’est que six semaines plus tard que cette directive était finalement envoyée aux centres de service scolaires. Et qu’apprend-on dans cette mesure? Pas grand-chose, car celle-ci répète ce qui se fait déjà actuellement dans les différents milieux scolaires, avec plus ou moins de succès, selon les cas, il faut le dire.

On peut toujours saluer le fait que le ministre vienne consacrer officiellement l’interdiction des cellulaires en classe dans toutes les écoles publiques et les centres de formation professionnelle du Québec. C’est un premier pas dans une bonne direction qu’ont déjà empruntée la majorité des écoles, mais je doute que cela impressionne un jeune ou un adulte qui tient à avoir son appareil électronique en tout temps sur lui.

Mesures supplémentaires

Cette directive en laisse plusieurs sur leur faim, car elle n’ajoute aucune mesure à ce qui se fait déjà et rien ne vient appuyer le travail du personnel scolaire. On aurait aimé que le ministre fasse preuve de plus de courage que d’officialiser le statu quo.

Cette directive élude aussi complètement l’impact des écrans sur nos jeunes. De même, que compte faire la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Déry, avec les cégeps et les universités aux prises avec une situation identique?

Le ministre Drainville n’ajoute aucune mesure juridique pour protéger les membres du personnel scolaire lorsqu’ils saisiront un appareil. Seront-ils également protégés en cas de bris ou de vol? Que fait-on des parents qui sont parfois à l’origine de cette situation? Dans les faits, on a la désagréable impression de revenir sous l’ère du ministre Roberge, où ce dernier décrétait ses volontés et laissait le milieu scolaire se débrouiller en ce qui a trait à régler les problèmes. Il appelait cela le principe de subsidiarité...

Contestations juridiques

Il ne faudrait pas s’étonner non plus si des contestations juridiques surviennent. La confiscation et la saisie d’un bien, notamment celui d’un adulte inscrit dans un centre de formation professionnelle, peuvent soulever des questions d’ordre juridiques et constitutionnelles intéressantes parce qu’elles pourraient violer le droit à la propriété ou ceux relatifs à la liberté ou à la sécurité.

Enfin, si cette directive s’appuie sur «la priorité accordée à la réussite éducative des élèves ainsi qu’à leur bien-être, en favorisant un climat plus propice à l’enseignement et à l’apprentissage», ce sont les mots mêmes du ministre, on a hâte qu’il s’intéresse à la violence dans nos écoles, qui est un problème autrement plus important comme nous le montre l’actualité.

Luc Papineau

Enseignant