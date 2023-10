Explosion d'un aquarium géant à Berlin: le mystère reste entier près d'un an plus tard

L'enquête sur l'explosion en décembre d'un aquarium géant à Berlin n'a pas permis d'établir la cause exacte du désastre qui avait été fatal à la plupart de ses quelque 1 400 poissons tropicaux, selon un rapport final diffusé mercredi.

• À lire aussi: Aquarium explosé à Berlin: les vétérinaires tentent de sauver les poissons

• À lire aussi: [EN IMAGES] Un aquarium géant explose dans un hôtel à Berlin

L'expert Christian Bonten, qui a dirigé les investigations, a déclaré avoir retenu trois théories possibles, mais reconnu que l'origine de l'incident risque de n'être jamais connu.

«C'est frustrant», a-t-il admis en présentant son rapport de 66 pages devant la presse.

Le 16 décembre, l'AquaDom, aquarium cylindrique d'une quinzaine de mètres de haut, avait volé en éclat au petit matin, déversant plus d'un million de litres d'eau et ses poissons dans le foyer de l'hôtel Radisson Blu et les rues adjacentes.

Deux personnes avaient été légèrement blessées par des éclats de verres. Une dizaine de poissons avaient pu être sauvés et recueillis dans les zoos locaux.

L'AquaDom, qui faisait parti du complexe Sea Life, se présentait comme «le plus grand aquarium cylindrique au monde». Il était équipé d'un ascenseur en verre, vide à l'heure de l'explosion, permettant aux visiteurs d'observer la vie maritime de l'intérieur.

Les enquêteurs ont rapidement écarté la thèse d'un sabotage pour se concentrer sur de possibles défauts matériels remontant soit à sa construction il y a deux décennies, soit à sa rénovation en 2020.

Après avoir examiné des centaines d'éclats du verre acrylique qui composait l'aquarium, ils ont estimé que le désastre a pu être provoqué par des défauts dans la colle utilisée pour assembler les panneaux, par des dommages subis lors du remplacement de la base qui ont entraîné de petites fissures, ou bien par une dégradation de certaines parties de l'aquarium.

M. Bonten a souligné que l'explosion n'aurait pas pu être évitée par le personnel d'entretien. «C'est arrivé subitement et sans prévenir», a-t-il dit.

Selon Fabian Hellbusch, porte-parole de Union Investment, propriétaire du complexe, les magasins et restaurants du lobby devraient progressivement rouvrir en novembre et l'hôtel à une date ultérieure encore non définie.

Le lobby va être réaménagé, a-t-il dit. «Mais il n'inclura pas d'aquarium».