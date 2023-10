Football du Rouge et Or: blessé, un ancien quart-arrière marque son premier touché six semaines plus tard à son retour au jeu

Après avoir vu une opportunité en or lui glisser entre les doigts suite à une blessure à une cheville lors du premier jeu de sa carrière, l’ancien quart-arrière William Tremblay était comme un enfant dans une confiserie lorsqu’il a marqué un touché à son retour, dimanche dernier, dans la victoire de 23-7 du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Stingers de Concordia.

Il a célébré de belle façon ce premier touché en carrière réussi sur une faufilade du quart-arrière dans la dernière minute du deuxième quart. «J’avais de la pression parce que Kevin (Mital) m’avait demandé de préparer une célébration si jamais je marquais un touché, a raconté Tremblay. Lancer le ballon au sol le plus fort possible représentait bien le style de course que je venais de faire en baissant le casque et en rentrant dans le tas.»

La frustration du premier match de la saison à Sherbrooke où il s’est blessé à une cheville sur le botté d'envoi de la rencontre avait fait place au bonheur à l’état pur. «À Sherbrooke, mon monde s’est écroulé en une seconde, a-t-il résumé. Je capotais parce que je savais que j’allais voir de l’action en offensive et que je venais de rater cette opportunité. J’étais fier de ce rôle. Sur le coup, j’ai entendu un craquement et je pensais que ma cheville était cassée. C’est pourquoi j’étais si content d’avoir marqué un touché à mon retour.»

Quart-arrière dans les rangs collégiaux

Quart-arrière à ses deux premières saisons avec les Pionniers de Rimouski en Division 3, Tremblay a été muté à la position de secondeur à sa dernière campagne, position qu’il a conservé à son arrivée à Laval.

En raison de ses qualités athlétiques que le coordonnateur des unités spéciales Mathieu Bertrand juge incroyables, Tremblay sera aussi utilisé dans les situations de courts gains à la porte des buts comme on a pu le voir dans le match contre Concordia. David Dallaire remplissait ce rôle à merveille la saison dernière.

«Pendant mon absence de six semaines, je pensais à tous les jours à ce rôle, a-t-il confié. Je sais que je peux apporter beaucoup à l’équipe. J’y ai tellement pensé que je savais quoi faire quand la situation s’est présentée contre Concodia. J’ai tellement eu le ballon souvent dans les mains que je n’étais pas stressé, mais je savais que je devais livrer la marchandise. Je suis capable de pousser, de courir et de lancer le ballon si nécessaire. Je suis prêt à sauver des coups pour Arnaud (Desjardins).»

S’il adore ce rôle à la porte des buts, Tremblay sait très bien que sa mission première est sur les unités spéciales. «Parce que j’ai été blessé, je commets encore des erreurs de recrue à la semaine 6 et c’est vraiment frustrant, a-t-il raconté. Je dois être à point sur le plan technique sinon je me fais passer parce que la vitesse est vraiment supérieure que dans le collégial. J’aime ça plaquer et bloquer et c’est un endroit que je peux être bon et aider l’équipe.»

Baptême du CEPSUM

Après avoir disputé un premier match complet, Tremblay vivra maintenant son baptême du CEPSUM, samedi, face aux Carabins de l’Université de Montréal. «Les gars me disent que c’est très bruyant et qu’on sent l’hostilité. Cette hostilité procure de l’énergie.»