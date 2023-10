La GRC mobilisée face à la «Reine du Canada»

La présence d’un groupe de partisans de «QAnon queen» dans un village de Saskatchewan a fait ruer dans les brancards la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Romana Didulo, autoproclamée «Reine du Canada», réside avec son groupe dans une école du village Richmound, depuis la mi-septembre après avoir été forcés de quitter Kamsack par les résidents locaux, selon ce qu’a rapporté mardi CTV News.

Didulo est décrite par l’organisme Anti-Defemation League, basé aux États-Unis, comme une figure canadienne de QAnon » qui a appelé à une action violente contre ceux qui participent à la vaccination des enfants contre la Covid-19.

Depuis l’arrivée des complotistes dans le village situé à 445 km à l’ouest de Regina, la GRC enquête sur les menaces visant ceux qui s’opposent au maintien du groupe de Didulo dans la communauté.

«En ce qui concerne l'angoisse et l'anxiété que ressentaient les citoyens locaux, il était pertinent que nous allions sur le terrain et assurions un certain calme et sécurité», a déclaré au média anglophone le commandant du district de la GRC, Tyler Bates.