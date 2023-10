La violence dans le couple est-elle pardonnable?

Je suis la mère d’un garçon de 13 ans que j’ai eu avec un homme pas très responsable. Heureusement, j’ai toujours été capable d’en prendre soin. Quand j’ai rencontré mon chum actuel, le courant est vite passé entre lui et mon fils.

Ça fait cinq ans qu’on est ensemble et on a eu un petit garçon qui a trois ans. C’est certain qu’avec le grand qui a eu peur de perdre sa place dans le cœur de mon chum, sa venue a fait des frictions, mais rien de grave. Jusqu’à il y a deux semaines, je n’avais jamais été témoin d’un quelconque manque de patience de mon chum. Ni avec les enfants ni avec moi.

Après une journée difficile au travail, alors qu’il prenait tranquillement sa bière dans la cuisine, une bagarre a éclaté entre les deux enfants, et mon chum a vu bleu quand le plus grand a balancé le petit dans les airs en le tenant par les bras. Il a alors pris son fils dans ses bras et donné une si grosse poussée à mon aîné qu’il a rebondi sur le mur pour ensuite tomber par terre.

Je me suis interposée pour que ça s’arrête, mais mon fils était dans une telle rage qu’il fonçait sur moi comme un malade pour que je m’enlève de son chemin. De son côté, au lieu de se calmer, c’était comme si mon chum avait envie de l’écraser totalement en le traitant de lâche pour s’être attaqué à un plus petit que lui.

Ça m’a pris tout mon p’tit change pour les calmer. Mais depuis cet événement, le fluide ne passe plus entre eux, tout comme j’ai du mal à pardonner son geste à mon chum qui, de son côté, m’accuse de prendre pour mon aîné, alors qu’il le considère comme responsable. On n’arrive plus à se parler de ça sans s’engueuler, et ça pourrit l’atmosphère. Ma mère qui a enduré les violences de mon père toute sa vie me dit que je devrais pardonner à mon chum son unique saute d’humeur, vu qu’autrement c’est un bon gars. Je ne m’y résigne pas. Ai-je tort ?

Anonyme

Vous n’avez ni tort ni raison, mais il va falloir trouver un moyen de sortir de cette impasse pour apaiser votre avenir de couple tout comme votre avenir familial. Aucune violence, qu’elle soit dans le couple ou au niveau de la famille, n’est tolérable. Même s’il ne s’agit que du premier geste du genre de la part de votre conjoint, vous ne pouvez pas faire comme s’il n’avait pas existé. Il importe de retrouver le chemin de vos cœurs respectifs pour parvenir à vous parler dans le calme et un réel désir de vous raccorder. Vous pourriez solliciter une consultation avec la travailleuse sociale de votre CLSC pour vous aider à retisser votre lien intime, tout comme celui avec votre enfant. Il existe aussi la « LigneParents » où des conseils gratuits pourraient vous être prodigués : 1-800-361-3085.