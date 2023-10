Extraits audio inédits: le ripou Benoit Roberge et le Hells Angels René Charlebois se parlaient comme de vieux amis

Extraits

Maintenant, René fait partie du petit clan de généraux des Hells, les Nomads. Il a reçu ses « patches » de membre en règle au printemps dernier. D’une main de fer, il doit faire fi de la pression et pouvoir gérer des situations hors du commun qui feraient trembler Monsieur Tout-le-Monde. Il doit garder son sang-froid, tout comme son poker face. À l’instar de ses « frères » qui partageaient la scène avec lui tout à l’heure. Surtout depuis six mois. Parce qu’au cours de l’hiver précédent, il a lui-même appuyé́ sur la gâchette. Il a commis l’irréparable.

L’un de ses trafiquants travaillait secrètement pour la police. C’était un « rat », comme les motards appellent leurs faux frères qui jouent un double jeu dangereux en collaborant avec ceux qu’ils appellent les « cochons ». René l’a su. Il l’a attiré dans un guet-apens. Puis, il l’a fixé dans les yeux et l’a tué d’une balle en plein visage. Cet après-midi, à l’église, alors qu’on prêchait de s’aimer les uns les autres, le dernier regard de sa victime lui est-il apparu en flash-back ? Lui seul le sait. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y avait pas de pardon possible pour ce traître. Ni de seconde chance. Ainsi le veut « la loi » du milieu criminel. À l’inverse, si un « cochon » décidait de trahir la police en se mettant à collaborer avec les motards, est-ce qu’on passerait l’éponge ? Est-ce qu’on lui donnerait une deuxième chance ? De toute façon, René n’a jamais connu un flic assez ripou pour vouloir lui manger dans la main et travailler contre ses propres collègues en rendant service aux Hells. C’est impensable, cela tient du fantasme. D’ailleurs, il se dit convaincu que tous les policiers du Québec le détestent « à mort ».

Et si René était plus veinard qu’il ne le croit ?

Et si un jour, un flic bien branché sur le monde secret des enquêtes policières venait à lui, en offrant de lui dévoiler des renseignements hautement confidentiels, moyennant de généreuses enveloppes de cash provenant des activités criminelles des Hells ? Tout le monde a un prix, se plaisait à dire Pablo Escobar, le défunt baron colombien de la coke. N’est-ce pas ? Un membre des forces de l’ordre serait-il prêt à devenir un « délateur » personnel pour un motard qui a lui-même éliminé un « agent-source » de la police il y a six mois ? René n’envisagerait pas un tel scénario, même dans ses rêves les plus fous. Les deux bras lui en tomberaient, sans aucun doute.

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, à l’époque où il livrait ses commandes de drogue en même temps qu’il livrait de la pizza et des sous-marins, René n’aurait jamais rêvé qu’il célébrerait son mariage comme ce soir, dans une telle opulence.

Sur le plancher de danse, René serre amoureusement son épouse dans ses bras. Il colle son menton dans le cou de Claudine tout en lui caressant le dos et les hanches. Les invités observent le couple et l’applaudissent en attendant d’aller le rejoindre à la fin de ce premier slow. Claudine enlace René en plaquant sa main droite sur le mot « Hells » brodé en lettres rouges sur le dos de la veste de son mari. Puis, elle lui chuchote quelque chose à l’oreille. René la regarde dans les yeux et hésite : il n’est pas certain d’avoir compris. « Donne-moi un bec », lui répète Claudine en souriant.