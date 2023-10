Les infirmières voteront sur une possible grève les 24 et 25 octobre

Des dizaines de milliers d’infirmières vont se prononcer, les 24 et 25 octobre, sur une possible grève qui pourrait avoir pour effet de faire diminuer les services offerts dans les hôpitaux, notamment dans les blocs opératoires.

Faute de parvenir à s’entendre avec Québec, les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé voteront sur la grève dans deux semaines.

«Si on annonce la grève, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Déjà que nos conditions de travail sont inacceptables, ce que le gouvernement nous propose à la table de négociation, c'est de les dégrader encore plus. Et le gouvernement refuse d'entendre raison», a dénoncé par communiqué la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

En vertu d’un jugement du tribunal du travail rendu cet été, en cas de grève, les infirmières seraient tenues d’offrir un service normal dans les services d’urgence et de soins intensifs. Par contre, seuls 70 % des services seraient maintenus dans les blocs opératoires et les services seraient diminués dans d’autres départements.

Le syndicat s’oppose particulièrement à la volonté gouvernementale de pouvoir déplacer le personnel dans le réseau selon les besoins en reléguant au second point l’historique des employés.

«Ce que le gouvernement veut faire, c'est prendre, par exemple, une infirmière de jour en CLSC depuis 15 ans et l'envoyer boucher un trou en chirurgie à l'hôpital le lendemain. Non seulement c'est inacceptable pour les professionnelles qui ont une expertise et une vie personnelle, mais c'est carrément dangereux pour les patient-e-s», a exposé Mme Bouchard.

La Fédération réclame aussi des ratios entre le nombre de soignants et de patients et d’importantes bonifications salariales pour freiner l’exode des infirmières du public vers le privé.

Le gouvernement et la FIQ ont déjà tenu des dizaines de rencontres de négociation et ont fait appel à un médiateur pour tenter de dénouer l’impasse, sans succès.

La FIQ représente environ 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.