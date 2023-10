L’industrie audiovisuelle québécoise: une opportunité à ne pas manquer!

Portée par la créativité et le talent de ses artistes et artisans, ainsi que par le dynamisme de ses entreprises, l’industrie audiovisuelle au Québec est unique. Elle repose tant sur une production québécoise dont le succès dépasse nos frontières, que sur le service aux productions étrangères reconnu internationalement. S’y retrouvent les secteurs de la production télévisuelle et cinématographique, mais également les effets visuels, l’animation, et la post-production.

Créatrice de plus de 55 000 emplois directs et indirects avec la contribution de plus de 2500 entreprises québécoises, l’industrie audiovisuelle a injecté l’an dernier plus de 2,8 milliards de dollars dans notre économie produisant des retombées économiques considérables au Québec.

Nous avons su développer ici une industrie à haut potentiel d’innovation et de croissance dans laquelle nos entreprises jouent un rôle majeur, avec des leaders québécois et de grands joueurs internationaux. Créativité et innovation sont aussi associées à la main-d’œuvre québécoise du secteur dont le talent est célébré à l’international.

Depuis les dernières années, notre industrie fait face à plusieurs bouleversements, dont les changements technologiques, les nouvelles habitudes d’écoute et la vive concurrence mondiale notamment depuis l’arrivée des géants du divertissement. Nous faisons également face à d’importants défis de sous-financement chronique, de fiscalité moins compétitive et de rareté de main d’œuvre. Plus récemment, la pandémie a affecté tous nos secteurs. Aujourd’hui, ce sont les conflits de travail à Hollywood qui ont un impact sur une partie de l’industrie audiovisuelle.

Tous ces éléments pourraient freiner nos ambitions de croissance et notre capacité de nous démarquer chez nous, comme à l’international.

La forte hausse des besoins de production, tant en qualité qu’en quantité, crée néanmoins une fenêtre d'opportunité pour que le Québec se distingue des autres grandes régions du monde, comme il le fait présentement dans d’autres secteurs d’activités économiques. En effet, nous sommes doublement riches d’une production québécoise qui est au cœur de notre culture, qui doit avoir les moyens de ses ambitions de création, de production, d’exportation et d’une production étrangère qui apportent ici des capitaux importants nous permettant d’avoir des infrastructures de calibre international, des équipements à la fine pointe de la technologie et un bassin de talents chevronnés.

Il est donc primordial que le Québec puisse continuer à tirer son épingle du jeu, en nous assurant de la compétitivité de notre industrie afin d’en garantir sa pérennité. Pour se positionner en tant que pôle mondial de l’audiovisuel, il est impératif que le gouvernement du Québec soutienne toute l’industrie audiovisuelle et qu’il crée des conditions gagnantes pour répondre aux réalités et aux défis auxquels elle est confrontée.

En ce 11 octobre, lors de l’événement Projections « un forum qui voit loin », plus de 125 décideurs du milieu se sont réunis et concertés dans le but d’élaborer des stratégies et des pistes d’actions pour soutenir notre industrie. Ils œuvrent en production québécoise, production étrangère, post-production, effets visuels et animation et, composent collectivement près de 90% de cette industrie.

Soutenir notre industrie va au-delà de la promotion de l'art et de la culture. Cela signifie investir dans la vitalité économique du Québec, dans le talent de ses artistes et artisans et dans la créativité de ses entreprises, en plus d’encourager l'innovation et d’assurer une relève.

Permettre à notre industrie d’avoir les moyens de ses ambitions, c'est lui permettre de créer, de raconter encore plus d’histoires d’ici et d’ailleurs, de rayonner chez nous et de cultiver notre talent sur la scène mondiale.

C'est une opportunité que nous ne pouvons pas manquer!

Photo fournie par Christine Maestracci

Christine Maestracci

Présidente-directrice générale

Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec