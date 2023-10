Marthe Laverdière fait tout un show!

Difficile de rester placide devant les interprétations loufoques, la casquette rose et la dévotion sur scène de Marthe Laverdière.

L’horticultrice aux nombreux autres métiers, «qui fait des shows d’humour à temps perdu», a présenté son tout premier spectacle solo, mardi soir, au Gésù, devant quelques membres de la colonie artistique, mais aussi, et surtout, devant le public qui a suivi l’avancement de sa carrière via ses capsules horticoles.

L’humoriste originaire de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, a livré pour ce premier spectacle – «qui Dieu merci ne s’appelle pas La graine à Marthe», s’est-elle estimée chanceuse – un bon programme truffé d’anecdotes et de tranches de vie efficaces, dont on perçoit parfois un peu trop la mécanique derrière, avec lesquelles elle a aisément su soutirer les rires de sa salle.

À travers ses histoires pour le moins rocambolesques dans lesquelles elle parle de graines de toutes sortes, d’anciens clients, de ses enfants et de son tendre «minou», qu’elle a rencontré à la polyvalente, elle remonte le fil de sa propre histoire, entre autres sur la façon dont elle est devenue horticultrice sur le tard, alors qu’elle a, sans le savoir et sur un coup de tête parce qu’elle était complètement frigorifiée, acheté une structure de serre dans un encan qui se tenait dans le fond du rang, en plein hiver.

L’anecdote préférée des spectateurs a certainement été la dernière du spectacle, où l’humoriste de 60 ans a abordé son passé de massothérapeute thérapeutique, un cours qu’elle a suivi au départ pour savoir comment conjuguer avec un mal de dos. Mais c’est lors de son examen, sous le regard attentif de sa prof Martine, qu’elle «haïssait à [s’]en confesser», que tout a dérapé.

À la fin de ce numéro, difficile de ne pas éprouver de compassion pour ce pauvre Rénald «qui a vu le tunnel et la lumière», qui a perdu quelques plumes, qui a été massé au Purell...

Dans ce premier spectacle solo, Marthe Laverdière ne réinvente pas la roue. Ses mimiques et son franc-parler, ses jeux de mots faciles et prévisibles, les doubles sens qui ne sont jamais bien loin, et ses interprétations colorées, voire survoltées par moment, ont aisément fait leur effet sur les spectateurs, qui ne l’ont jamais laissée tomber. Riant fort du début à la fin, certains spectateurs ont même cherché leur souffle à plusieurs reprises.

L’horticultrice s’est également pris un petit moment touchant à la fin du spectacle pour parler de sa petite-fille Jeanne, atteinte du syndrome de Rett atypique, pour laquelle elle a lancé une fondation. Une partie des recettes de son spectacle sont remises à cette fondation. C’est le cas également pour les recettes de ses livres.

Sobrement mis en scène par Mario Jean, Marthe Laverdière fait son show! saura certainement plaire à un certain public.

L’humoriste sera à Québec, à la salle Octave-Crémazie, les 17 et 18 octobre.