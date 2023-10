Monstre d’Halloween: voici la plus grosse citrouille du monde

Un professeur américain d’horticulture du Minnesota a vu sa citrouille géante e 1247 kg (2750 lbs) pulvériser le record du monde, entraînant son entrée dans le Guinness World Records.

Travis Gienger, de 43 ans, a battu le record du monde de la pus grosse citrouille à l’occasion du 50e World Championship Pumpkin Weigh-Off, qui se déroulait au sud de San Francisco, a rapporté mardi «The Independent», repris par France Live.

Ce professeur qui enseigne l’aménagement paysager et l’horticulture cultive les citrouilles dans son jardin depuis une trentaine d’années, avait déjà gagné les quatre derniers championnats du monde de la plus grosse citrouille, mais sans battre un tel record.

«Je travaille pour pouvoir donner le sourire aux gens et c'est tellement agréable de venir ici et de voir tout le monde dans cette ville», a déclaré M. Gienger aux médias locaux après sa victoire qui lui a permis de remporter 30 000 $ US

Le précédent record qui date de 2021 était détenu par un jardinier italien avec une citrouille de 1226 kg, alors qu’au Canada, c’est un Québécois de la Montérégie qui avait fracassé durant la même année un record national avec une courge de plus de 910 kg (2006,5 lbs).