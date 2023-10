[VIDÉO] NBA: Le souvenir d’un Luguentz Dort «timide et indépendant»

«Rêvez grand, n’arrêtez jamais de travailler et n’oubliez jamais d’où vous venez.» Cette citation de Luguentz Dort, qui accompagne maintenant deux photos de lui sur un mur de l’école secondaire Calixa-Lavallée, représente bien le joueur de basketball professionnel.

Même si Dort n’était pas encore arrivé à Montréal pour assister à un cours d’éducation physique bien spécial avec les entraîneurs de l’escouade jeunesse du Thunder d’Oklahoma City, son nom était sur toutes les lèvres, mercredi après-midi, à la veille d’un match préparatoire face aux Pistons de Detroit, au Centre Bell.

«Au primaire, j’avais vu un documentaire sur lui et il nous a fait une vidéo, a relaté Mitchelle Larose, élève de deuxième secondaire. C’est aussi vraiment gentil de la part du Thunder de nous donner 100 ballons.»

«Ce n’est pas tous les jours qu’on fait une activité comme ça à l’école. Et c’est cool de manquer un cours pour jouer au basket!» a ajouté Abigail Jean-Pierre.

De son côté, Abigaëlle Tambwe, également en deuxième secondaire, avait hâte de raconter que Dort était une inspiration.

«Je n’ai malheureusement pas été choisie dans l’équipe de l’école, mais comme je persévérais, on m’a fait le privilège de m’inviter à l’événement. Dort, c’est un exemple pour moi, surtout quand j’étais découragée à cause du basketball.»

De l’espoir

Parmi les gens présents sur le parquet de Montréal-Nord où tout a commencé pour l’arrière du Thunder, il y avait notamment son ex-enseignant de mathématiques, d’univers social et de sciences du jeune «Lu» de 12 ou 13 ans.

«Je me rappelle qu’il avait beaucoup d’énergie à dépenser! Mais c’est quelqu’un qui travaillait beaucoup. Il voulait réussir, pas seulement dans le gymnase. C’est certain que le côté sportif primait pour lui, mais même au niveau des études, il faisait ce qu’il devait faire», s’est rappelé

Même pour le personnel de Calixa-Lavallée n’ayant pas côtoyé celui qui a changé plusieurs fois d’école avant de comprendre que les études lui permettraient d’aller jouer aux États-Unis, la fierté était palpable.

«De voir un gars comme Luguentz Dort, qui a grandi à Montréal et qui a joué au basketball dans cette école, atteindre la NBA, ça donne de l’espoir aux jeunes d’ici, que ce soit au basketball ou dans d’autres sphères de leur vie», a fait remarquer Junior Luke, un ex-joueur des Alouettes, aujourd’hui entraîneur de l’équipe de football de Calixa-Lavallée.

«Hyperactif»

Son ancien camarade de classe et ex-coéquipier Marc Charles se souvient d’un «gars très silencieux, qui faisait ses affaires dans son coin. Il était timide et indépendant».

Mais dès que les copains se retrouvaient entre eux, «on se taquinait beaucoup, on riait, on se faisait toujours des blagues».

Charles a aussi qualifié Dort, avec qui il communique presque à tous les jours, «d’hyperactif».

«On courait partout dans l’école! Il aimait aussi la compétition et on se lançait des défis.»

Ancien joueur de soccer, Dort n’a pas connu une transition si facile vers le basketball.

«On s’est quand même développés rapidement. On jouait au parc Saint-Laurent et dans [le quartier] Parc-Extension», s’est rappelé Charles, qui ne pouvait pas prédire au départ que Dort allait un jour évoluer dans la NBA.

«Mais à partir de la troisième année du secondaire, j’ai commencé à dire qu’il pouvait aller loin. Lui, il n’était pas certain, mais je lui disais qu’il avait le potentiel, qu’il était bon et qu’il commençait à avoir le physique de l’emploi», a indiqué Charles au sujet de l’athlète de 6 pi 4 po et 220 lb, avec qui il devait passer une partie de la soirée de mercredi.