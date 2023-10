Omnium Banque Nationale: la finale aura lieu un lundi soir en 2024

La tenue des Jeux olympiques de Paris en 2024 forcera certains organisateurs d’événements estivaux à modifier un peu leurs plans et du côté de l’Omnium Banque Nationale de tennis, les nouveautés seront bien visibles au calendrier des matchs.

Effectivement, les premiers matchs du tableau principal s’entameront le mardi 6 août autant à Montréal qu’à Toronto, de sorte que les finales se dérouleront le lundi 12 août en soirée. Habituellement, la compétition s’amorce le lundi de la semaine de présentation pour se conclure le dimanche après-midi suivant. Par ailleurs, au stade IGA, la journée portes ouvertes et de pratiques est prévue le samedi 3 août. Elle sera suivie des qualifications des deux jours subséquents.

Dans un communiqué, la direction de l’événement a évoqué le temps de déplacement requis et la préparation des joueurs pour justifier l’horaire revampé. Les Jeux auront lieu du 27 juillet et 4 août, donc juste avant le tournoi canadien; Montréal aura droit au volet masculin et l’élite féminine débarquera à Toronto.