Patrick Kane: les Panthers sont très agressifs

Toujours joueur autonome sans compensation, Patrick Kane aura des choix importants à faire dans les prochaines semaines.

Une chose est cependant certaine: ça va se bousculer au portillon pour signer l’attaquant de 34 ans. Tandis que les Sabres de Buffalo semblent faire partie des équipes souhaitant s’adjuger les services du triple champion de la coupe Stanley, il faudrait ajouter les Panthers de la Floride à ce groupe, si l’on se tient aux informations du journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman.

• À lire aussi: Les Flyers se frottent les mains pour une transaction... avortée

• À lire aussi: LNH : Connor Bedard revient sur sa soirée de rêve

• À lire aussi: Une victoire digne des champions pour les Golden Knights

«Je pense que les Panthers sont l’une des équipes qui veulent vraiment Patrick Kane, a indiqué Friedman sur la baladodiffusion “32 Thoughts”. J’ai entendu qu’ils étaient vraiment, vraiment agressifs pour faire savoir qu’ils étaient intéressés. Je pense que Patrick Kane va choisir son équipe en considérant comment elle se porte.»

Kane avait été échangé par les Blackhawks de Chicago aux Rangers de New York lors de la plus récente date limite des transactions.

L'ailier se remet toujours d’une opération à la hanche, subie le 1er juin dernier. En 2022-2023, Kane a amassé 57 points en 63 matchs avec les Hawks et les Blueshirts, en plus d’ajouter six points en sept parties durant les séries éliminatoires. Il a terminé un contrat de huit ans et de 84 millions $ signé en 2014.