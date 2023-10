Suède: Greta Thunberg condamnée par le tribunal pour le blocage du port de Malmö

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été condamnée mercredi à une nouvelle amende par le tribunal de Malmö pour «désobéissance à l'ordre public» lors d'une action dans cette ville du sud de la Suède fin juillet.

L'activiste a été condamnée à 90 jours-amende pour un total de 5 500 couronnes (476 euros), selon des journalistes sur place.

Elle avait participé au blocage du port de Malmö le 24 juillet juste après sa première condamnation pour une action identique en juin.

«Cela montre de manière précise les failles de notre système: celles et ceux qui essaient de défendre les personnes, la planète et la vie sont celles qui sont confrontées à ce genre de conséquences juridiques», a-t-elle réagi à la sortie du tribunal, vêtue d'un t-shirt portant l'inscription «Stand up for science» («Défendons la science»).

En revanche, «ceux qui provoquent la crise climatique - une question de vie ou de mort -détruisent (la planète) sans conséquences», a-t-elle ajouté.

Le procureur Jörgen Larsson a estimé au cours de l'audience que Greta Thunberg «a participé avec d'autres personnes au blocage d'une route sans autorisation et a perturbé l'ordre public».

Avec d'autres militants, Greta Thunberg avait bloqué ce jour-là l'accès au port de Malmö pour protester contre l'usage de combustibles fossiles et refusé d'obéir aux injonctions de la police. Elle avait été embarquée avec cinq autres militants par la police.

Lors de son premier procès le 24 juillet, juste avant le blocage du port, Greta Thunberg, 20 ans, a été condamnée à une amende de 1 500 couronnes et 1 000 couronnes d'indemnités.