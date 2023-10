Deux Canadiens morts en Israël; trois sont toujours disparus

Deux Canadiens sont morts en Israël, tandis que trois autres sont toujours disparus, a informé mercredi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

C’est ce qu’elle a annoncé en conférence de presse tout en rappelant que le Canada «condamne sans équivoque» les attaques du Hamas sur le peuple israélien.

«Le Hamas n’est pas le peuple palestinien», a-t-elle martelé.

Par ailleurs, la ministre dit avoir parlé avec la famille du Montréalais décédé lors des attaques meurtriers de samedi.

«J’ai parlé avec la famille d’Alexandre Look et ce fut un de mes appels les plus difficiles.»

Mme Joly n'a confirmé ni infirmé que des Canadiens sont pris en otage, de peur «d'augmenter leur valeur».