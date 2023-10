[PHOTOS] Des jeunes Montréalais rencontrent un champion de la NBA

Richard Hamilton n’était peut-être pas l’ancienne vedette de la NBA la plus connue à Montréal, mais depuis mercredi, une soixantaine de jeunes joueurs de basketball savent très bien qui il est.

L’ex-champion avec les Pistons de Detroit en 2004 a pris le temps de conseiller des adolescents de 14 à 17 ans lors d’un événement du Gymnase communautaire Banque Tangerine au Centre Bell.

«Ce fut une belle expérience. Je ne connaissais pas Richard Hamilton, mais je vais effectuer des recherches sur lui sur internet!» a lancé Mathis Deugoue.

Le membre du programme Pagé Basketball a d’ailleurs gagné le trophée récompensant celui ayant démontré le meilleur effort durant l’entraînement.

Tout au long de la clinique, Mathis et les autres jeunes ont pu s’exercer auprès de Hamilton, invité trois fois au match des étoiles de la NBA. À la fin de la séance, ils ont eu droit à un petit message de motivation.

«Je leur ai dit de ne jamais laisser personne les empêcher d’atteindre leurs objectifs, a expliqué celui qu’on surnommait “Rip”. Aussi, s’ils veulent jouer au basketball, il faut partir de la base et ne pas sauter des étapes. Je sais que plusieurs regardent des vidéos sur les réseaux sociaux et voient des mouvements impressionnants. Mais il ne faut pas essayer de les imiter, il faut revenir au fondement du sport. Si on travaille, de bonnes choses vont survenir.»

Jamais vécu une telle expérience

De passage à Montréal pour la première fois, Hamilton a été impressionné par le calibre des petits géants québécois.

«Les jeunes étaient bons, on s’est amusés. Certains ont posé des questions, ce qui est bien, car plusieurs ados ne parlent pas beaucoup», a remarqué l’Américain de 45 ans.

Celui qui a aussi porté les couleurs des Wizards de Washington et des Bulls de Chicago s’adonne à l’occasion à ce genre d’activités.

«Je n’ai jamais vécu une journée comme ça quand j’étais jeune et j’aurais tant voulu qu’un athlète professionnel redonne à la communauté. Si je peux les inspirer, que ce soit pour le basket ou dans la vie en général, c’est fantastique», a dit Hamilton.

Une surprise

Une belle surprise attendait Mathis Deugoue et ses coéquipiers du jour à la fin de l’événement : ils ont tous été invités à assister au match hors-concours entre le Thunder d’Oklahoma City du Québécois Luguentz Dort et les Pistons, jeudi soir, au Centre Bell, sur le même parquet qu’ils ont foulé.