Un joueur de 140 lb dans la LNH

À seulement 140 lb, l’attaquant Matthew Phillips a réussi à percer la formation des Capitals de Washington.

Vendredi soir, le hockeyeur de 25 ans sera aux côtés d’Alex Ovechkin pour la visite des Penguins de Pittsburgh au Capital One Arena.

Il ne s’agira toutefois pas du premier match de Phillips dans la Ligue nationale de hockey (LNH), puisqu’il a disputé trois matchs avec les Flames de Calgary entre 2020 et 2023. Il n’a cependant pas encore obtenu de points dans le circuit Bettman.

L’avant de 5pi 7po est par ailleurs le joueur évoluant à l’attaque ou en défense le plus léger de l’histoire de la LNH. Chez les gardiens, la palme revient à Roy «La Crevette» Worters. Entre 1925 et 1937, l’homme masqué de 5pi 3po et 135 lb a porté les couleurs des Pirates de Pittsburgh, des Americans de New York et du Canadien de Montréal.