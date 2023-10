Un médecin à Gaza raconte les blessures horribles subies par les enfants

La situation dans les hôpitaux dans la bande de Gaza, extrêmement précaire depuis la riposte d’Israël contre le Hamas, risque d’empirer alors que l’électricité a été coupée, et qu’un blocus a été imposé par Israël.

«C’est comme un tsunami de blessés», a déclaré le Dr Ghassan Abu-Sittah, un chirurgien britannique qui a quitté Londres au cours des derniers jours pour rejoindre les efforts humanitaires dans la bande de Gaza.

S'exprimant depuis l’hôpital d’Al-Chifa, le plus grand hôpital et complexe médical de la région, il affirme n'avoir vu «rien de tel que la dévastation absolue» dont il a été témoin au cours des dernières 72 heures.

Le Dr Abu-Sittah, qui est chirurgien plastique, affirme également que le personnel médical d'Al-Chifa est inondé d'enfants blessés, de morts et de matériel médical en diminution rapide.

«Comme toujours dans la guerre à Gaza, le pourcentage d'enfants est bien plus élevé que dans d'autres conflits, car ils sont pris pour cible dans leurs maisons », a-t-il ajouté en entrevue au Independant.

L'âge moyen de la population de Gaza est de 18 ans, et cela se reflète dans le nombre de patients : près de quarante pour cent des plus de 650 personnes traitées à l'hôpital sont des enfants.

Fracture ouverte du crâne

Il décrit une jeune fille de quatorze ans dont 70% du corps, y compris le visage, ont été brûlés par des explosions et d'autres produits chimiques utilisés dans les armes de l’armée israélienne.

«Elle est méconnaissable. Les blessures les plus courantes auxquelles nous sommes confrontés sont les brûlures. Mais nous constatons également de nombreuses blessures causées par des explosions et des éclats d’obus », ajoute le chirurgien en entrevue au média britannique. Parmi les autres enfants soignés figurent un enfant de cinq ans souffrant de blessures par écrasement, un enfant de neuf ans souffrant de brûlures au visage et un garçon de quatorze ans souffrant d'une fracture ouverte comprimée du crâne.

«Le garçon, avec une fracture ouverte, ses parents sont décédés. Il est complètement seul. Beaucoup de ces enfants sont désormais seuls, ils étaient chez eux lorsqu’ils ont été attaqués et ils ont perdu leurs parents. Ils sont trop troublés pour parler», ajoute le médecin.

L’année dernière, un rapport de Save the Children a révélé que quatre enfants de Gaza sur cinq souffraient de problèmes de santé mentale, notamment de dépression et d’anxiété, et que la situation s’était détériorée au cours des quatre années écoulées depuis leur dernier rapport.

«Il ne s'agit pas seulement des enfants, les parents sont absolument dévastés parce que beaucoup d'entre eux n'ont plus de domicile. Ils dorment dans le parc et reviennent auprès des enfants», explique le Dr Abu-Sittah.

Il affirme que le matériel et médicament commencent à manquer. La chlorhexidine, antiseptique utilisé pour traiter les brûlures, est épuisée et le personnel utilise de l'eau et du savon pour laver les plaies, ce qui augmente le risque d'attraper des infections potentiellement mortelles.

Les équipements orthopédiques tels que des plaques et des vis sont également en rupture de stock.

«Tout cela est consommé à un rythme effarant pour les multiples patients blessés qui ont besoin de pansements quotidiens», poursuit-il. «Le système était déjà débordé à cause du siège et maintenant c’est bien pire.»

Le Dr Abu-Sittah, qui a connu de nombreux cas de guerre à Gaza, notamment les conflits de 2009, 2012, 2014 et 2021, soutient que la situation actuelle est l’une des pires.

«2014 a été comme un hachoir à viande. Mais je n’ai jamais rien vu de pareil au cours de toutes les années où j’ai travaillé. Si le couloir humanitaire n’est pas ouvert, le système s’effondrera très bientôt.»

Couloir humanitaire

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza bouclée et bombardée par les forces israéliennes après des attaques du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël.

«Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations», a déclaré un porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic lors d'un breffage de l'ONU à Genève.

Il a précisé que l'organisation y travaillait avec des «partenaires».

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au Caire lundi à l'occasion d'une réunion régionale de l'organisation, s'est entretenu avec Abdel Fattah al-Sissi, le chef de l'État égyptien dont le pays partage une frontière avec Gaza, afin d'évoquer la possibilité d'acheminer les produits indispensables pour les soins et le bon fonctionnement des hôpitaux.

«Nous avons besoin de ces fournitures. Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans carburant, sans électricité. Les fournitures que nous avons prépositionnées sont déjà à un bas niveau, nous avons donc besoin que ces fournitures arrivent», a insisté M. Jasarevic.

