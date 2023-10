Un premier but pour Connor Bedard, mais dans une défaite

Connor Bedard a ouvert son compteur dans la Ligue nationale, mais les Blackhawks de Chicago se sont inclinés 3 à 1 contre les Bruins, mercredi soir, à Boston.

Le tout premier choix du dernier repêchage a fait mouche en première période. Celui qui disputait son deuxième match en carrière a déjoué le gardien Linus Ullmark après avoir contourné le filet rapidement. Taylor Hall et Ryan Donato se sont faits complices sur la séquence.

«J’ai donné la rondelle [à Donato] et il a fait un bon jeu en me la redonnant, a analysé Bedard, lors d’un entretien au réseau TNT après la première période. Il y avait beaucoup de monde devant le filet et je ne pense pas que je gardien savait [où était la rondelle]. Ce fut du bon boulot de nos gars pour créer du chaos et j’ai été chanceux de pouvoir la mettre dedans.»

«C’est un sentiment incroyable, a-t-il aussi dit. C’est un moment auquel j’ai rêvé. Le fait que ma famille soit dans les estrades rend ça encore mieux.»

«C’est aussi une délivrance. Je n’ai plus besoin d’y penser», a ajouté la jeune vedette.

Par ailleurs, Hall s’est blessé au premier tiers. Il a effectué une seule présence pendant la deuxième période et a été contraint de quitter le match. Il s'agissait d'un retour pour lui à Boston, où il a évolué pendant un peu plus de deux saisons. Cet été, les Bruins l’ont échangé aux Blackhawks en compagnie de Nick Foligno.

Les favoris de la foule ont répliqué avant la fin du premier engagement, via Trent Frederic.

David Pastrnak a été l’auteur des deux autres réussites des Bruins. Les deux fois, il a usé de son dévastateur tir des poignets pour battre Arvid Soderblom et il a complété la marque dans un filet désert.

Le prochain arrêt de Bedard sera à Montréal ce samedi, où il a rendez-vous avec le Canadien pour le premier match de la saison présenté au Centre Bell.

Les «Canes» trop forts pour les «Sens»

En Caroline, 12 des 18 patineurs des Hurricanes ont amassé au moins un point dans un gain de 5 à 3 face aux Sénateurs d’Ottawa.

Le défenseur Brady Skjei et l’attaquant Jordan Staal se sont démarqués avec un but et une mention d’aide chacun. Les autres buteurs des vainqueurs ont été Michael Bunting, Jaccob Slavin et Teuvo Teravainen.

La réplique des «Sens» est venue des bâtons de Mathieu Joseph, Parker Kelley et Tim Stutzle. Les deux premiers ont aussi fourni des aides.

Devant le filet du club ottavien, Joonas Korpisalo a été bombardé de 42 rondelles. Son vis-à-vis, Frederik Anderson, a quant à lui fait face à 30 lancers.