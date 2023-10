Une firme suisse d’avion solaire atterrit à Saint-Hubert

Après les véhicules électriques sur nos routes, va-t-on voir des avions propulsés par l’énergie du soleil dans le ciel? L’arrivée de la firme suisse H55, qui a inauguré aujourd’hui à Saint-Hubert son site de fabrication de blocs-batteries, suscite l’espoir.

Dès l’an prochain, la ligne de production de H55 devrait produire des batteries.

Mercredi après-midi, une poignée de dignitaires, dont le ministre canadien des Transports, Pablo Rodriguez, et le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, s’étaient déplacés à Longueuil pour la traditionnelle pelletée de terre.

«En investissant pour soutenir l’innovation scientifique dans le secteur aéronautique, on s’assure qu’on puisse continuer de cultiver l’expertise qu’on a développée au Québec, tout en soutenant le développement de technologies qui vont nous aider à accélérer notre transition vers les énergies vertes », a indiqué Pablo Rodriguez, ministre des Transports, par communiqué.

«Le projet de H55 va contribuer à renforcer notre expertise en aérospatiale, tout en mettant à profit notre écosystème en électrification des transports», a ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, était également présente.

«L’arrivée de H55 à Longueuil renforce non seulement notre positionnement dans le secteur aérospatial, mais marque un jalon significatif dans notre parcours vers l’établissement d’une zone d’innovation dûment reconnue par Québec», a-t-elle souligné.

100 M$ d’investissements

Au total, H55 prévoit investir un bon 100 M$ ces cinq prochaines années dans la production et en recherche et développement avec ses partenaires de Pratt & Whitney Canada, CAE et Harbour Air.

L’installation de Saint-Hubert aura un site de fabrication, des bureaux d’ingénieurs et des ressources en recherche et le développement avec son service-client.

L’entreprise est en discussion avec Québec pour obtenir de l’aide publique.

H55 découle du projet Solar Impulse d’André Borschberg et Bertrand Piccard qui ont fait le tour du monde dans un avion électrique à l’énergie solaire.

Son directeur général est le Québécois Martin Larose, autrefois chez Novabus.

Ronde de 68 M$

À la mi-septembre, H55 avait annoncé avoir amassé 68 M$ de dollars, lors d’une ronde dirigée par ND Capital, Tippet Venture Partners et RTX Ventures.

En juin dernier, H55 avait ouvert une nouvelle filiale à Toulouse, en France.

Trois mois plus tôt, Ottawa avait accordé une contribution remboursable de 10 M$ à la société pour « le développement et la fabrication de ses produits».